Франко Колапинто: «Уик-энд в Мехико получился тяжелым для «Альпин»

Колапинто подвел итоги этапа в Мехико.

Пилот «Альпин» поделился мнением о своем выступлении на Гран-при Мехико.

Аргентинец финишировал в гонке 16-м, что с учетом всех сходов стало последним местом.

«Если не считать многообещающий темп, который мы показали на последнем отрезке, когда у нас был «софт» и меньше топлива, то для нас это был долгий и одинокий день.

Мы стартовали на «харде», так как рассчитывали извлечь максимум из каждой потенциальной возможности, но нам не хватило темпа, чтобы остаться в игре.

Мало что можно добавить, говоря об этом уик-энде, который получился тяжелым для команды. Мы продолжим учиться, бороться – надеюсь, в Бразилии у нас будет темп», – сказал Колапинто.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
