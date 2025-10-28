  • Спортс
  • Рованпера завершил первые тесты за рулем болида «Ф-2» в преддверии перехода в японскую «Супер-Формулу»
Рованпера провел тесты болида «Формулы-2».

Двукратный чемпион WRC Калле рованпера успешно завершил первые тесты за рулем болида «Формулы-2». Ранее Рованпера объявил, что в сезоне-2026 будет выступать в японской «Супер-Формуле», после чего намерен попробовать себя в «Формуле-2» с прицелом на возможное попадание в «Формулу-1».

В прошлом году у Рованперы уже был опыт тестов за рулем болидов «Ф-4», «Формулы-Рено» 3.5, а также за рулем болида «Ф-1» «Ред Булл» RB8.

Пиастри провалил два Гран-при и потерял лидерство «Ф-1». Что происходит? Саботаж «Макларена»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoКалле Рованпера
Супер-Формула
чемпионат мира по ралли
logoФормула-2
logoФормула-1
