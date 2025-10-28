Жак Вильнев: «Пиастри очень невовремя растерял форму»

Вильнев высказался о проблемах Пиастри.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о шансах Оскара Пиастри отыграться в оставшихся гонках и выиграть чемпионат.

По итогам Гран-при Мехико Пиастри не побеждает вот уже пять гонок, утратил лидерство в чемпионате и теперь отстает от Ландо Норриса на один балл.

«Пиастри утратил лидерство в чемпионате, Макс приблизился с первой позиции по очкам, а следующая гонка пройдет в Бразилии – а Макс любит эту гонку. Там может быть дождь и вообще все что угодно, это может быть настоящий хаос.

Пиастри очень невовремя растерял форму. Но понятно, что сезон длинный, пилоты устали. Если подобная проблема возникает у гонщика на ранней стадии сезона, то он полно сил для того, чтобы все исправить, там есть летний перерыв в чемпионате и так далее. Теперь же такой возможности уже нет – гонщики измотаны и устали, это тяжело», – рассказал Вильнев.

