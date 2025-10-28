Джек Кроуфорд будет резервным пилотом «Астон Мартин» в сезоне-2026
Кроуфорд стал резервным гонщиком «Астон Мартин».
Пилот «Формулы-2» и юниор «Астон Мартин» Джек Кроуфорд получит повышение в следующем сезоне.
Команда объявила, что в 2026 году Кроуфорд станет официальным резервным и тест-пилотом команды.
Подтверждение новой роли Кроуфорда почти наверняка закрывает возможность перехода в «Астон Мартин» Юки Цуноды на роль резервиста. Считалось, что Цунода может присоединиться к «Астон Мартин» в случае потери места в «Ф-1» и уходе из «Ред Булл» в свете наличия связей с «Хондой».
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: соцсети «Астон Мартин»
