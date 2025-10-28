Пьер Гасли: «В Мехико «Альпин» просто не хватало скорости»

Гасли признал неудачу на этапе в Мехико.

Пилот «Альпин» Пьер Гасли подвел итоги Гран-при Мехико, отметив, что команде в данный момент не хватает скорости для борьбы за места в топ-10.

«Гонка получилась трудной, нам предстоит многое пересмотреть. Мы решили рано провести пит-стоп и перейти на шины «софт», так что второй отрезок получился очень длинный и требовательным в работе с покрышками.

Мы пересмотрим то, как провели уик-энд, но глобально «Альпин » на Гран-при Мехико просто не хватало скорости. Это довольно уникальная трасса, но я уверен, что в определенных вещах мы точно способны прибавить.

Надеюсь, что в Сан-Паулу мы выступим лучше, хоть в последних гонках нам и было трудно. Я мотивирован, мы делаем все возможное и в оставшихся гонках постараемся выжать максимум из того, что у нас есть», – рассказал Гасли.

