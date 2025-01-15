Переход главного гоночного стратега «Ред Булл» в «Макларен» отложен минимум до конца 2025 года
Осенью 2024 года стало известно о том, что «Макларену» удалось договориться о переходе Уилла Кортни, где ему предложили должность спортивного директора.
Кортни присоединился к «Ягуару» в конце 2003 года и остался в коллективе, когда его купил «Ред Булл». В последние годы Уилл работал вместе с главным инженером по стратегии Ханной Шмитц.
Считалось, что как обычно и бывает в подобных случаях, командам удастся прийти к соглашению и согласовать переход специалиста в каких-то коротких временных рамках – притом, что нынешний контракт Кортни с «Ред Булл» рассчитан до середины 2026 года.
Теперь же, как стало известно The Race, переход специалиста откладывается и Кортни продолжит работу на своей должности в «Ред Булл» на протяжении всего сезон-2025. Ожидается, что специалист отработает свой контракт с «Ред Булл» до конца и только после этого сможет присоединиться к «Макларену».
Главный гоночный стратег «Ред Булл» Кортни станет спортивным директором «Макларена»
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