  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Переход главного гоночного стратега «Ред Булл» в «Макларен» отложен минимум до конца 2025 года
0

Переход главного гоночного стратега «Ред Булл» в «Макларен» отложен минимум до конца 2025 года

Переход главного гоночного стратега «Ред Булл» в «Макларен» откладывается.

Осенью 2024 года стало известно о том, что «Макларену» удалось договориться о переходе Уилла Кортни, где ему предложили должность спортивного директора.

Кортни присоединился к «Ягуару» в конце 2003 года и остался в коллективе, когда его купил «Ред Булл». В последние годы Уилл работал вместе с главным инженером по стратегии Ханной Шмитц.

Считалось, что как обычно и бывает в подобных случаях, командам удастся прийти к соглашению и согласовать переход специалиста в каких-то коротких временных рамках – притом, что нынешний контракт Кортни с «Ред Булл» рассчитан до середины 2026 года.

Теперь же, как стало известно The Race, переход специалиста откладывается и Кортни продолжит работу на своей должности в «Ред Булл» на протяжении всего сезон-2025. Ожидается, что специалист отработает свой контракт с «Ред Булл» до конца и только после этого сможет присоединиться к «Макларену».

Главный гоночный стратег «Ред Булл» Кортни станет спортивным директором «Макларена»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
logoРед Булл
logoМакларен
logoФормула-1
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Шарль Леклер: «Уверен, возвращение Сайнса в борьбу за победы и самые высокие места – это вопрос времени»
27 минут назад
Алунни Брави покинет пост управляющего директора «Заубера» в конце января
сегодня, 10:51
Жак Вильнев: «У Хэмилтона может быть шанс на титул»
1сегодня, 10:44
Серхио Перес об уходе из «Формулы-1»: «Нынешнее чувство свободы – это нечто невероятное»
2сегодня, 09:22
Зак Браун: «Формуле-1» нужны профессиональные стюарды»
1сегодня, 08:35
Ньюи приступит к работе в «Астон Мартин» 3 марта
7сегодня, 08:18
Колтон Херта о шансах попасть в «Кадиллак»: «Даже не знаю, какой результат мне нужен в «Индикаре», чтобы получить суперлицензию для «Ф-1»
19вчера, 16:49
Дакар-2025. Аль-Раджи выиграл этап и обошел Лэтигана в общем зачете, Сандерс, Хегер и Мацик продолжают лидировать в своих классах
вчера, 15:12
Расписание этапов «Дакара-2025»
6вчера, 15:00Фото
«Мерседес» проведет двухдневные тесты для Антонелли в Хересе
вчера, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
сегодня, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября 2024, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября 2024, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября 2024, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1215 ноября 2024, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября 2024, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября 2024, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября 2024, 12:15Фото
Рекомендуем