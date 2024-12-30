Лиам Лоусон: «Сделаю что угодно для гонки «Ф-1» в Новой Зеландии – было бы очень круто»

Лоусон высказался о перспективе приезда «Ф-1» в Новую Зеландию.

Новозеландский гонщик «Ред Булл » Лиам Лоусон будет счастлив, если «Формула-1 » начнет проводить этапы на его родине.

«Трассы нужно немного обновить до стандарта ФИА, так что, я бы сказал, пожалуй, [сейчас] нет, но я бы очень на такое надеялся. Если я могу сделать что угодно для этого, то, безусловно, сделаю – думаю, было бы очень и очень круто.

У нас очень классные автодромы. Мой любимый трек на всем свете находится в Новой Зеландии, так что, если сможем довести его до стандарта ФИА , то…» – заявил Лиам в интервью каналу Motorsport.com.

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