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Лиам Лоусон: «Сделаю что угодно для гонки «Ф-1» в Новой Зеландии – было бы очень круто»

Лоусон высказался о перспективе приезда «Ф-1» в Новую Зеландию.

Новозеландский гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон будет счастлив, если «Формула-1» начнет проводить этапы на его родине.

«Трассы нужно немного обновить до стандарта ФИА, так что, я бы сказал, пожалуй, [сейчас] нет, но я бы очень на такое надеялся. Если я могу сделать что угодно для этого, то, безусловно, сделаю – думаю, было бы очень и очень круто.

У нас очень классные автодромы. Мой любимый трек на всем свете находится в Новой Зеландии, так что, если сможем довести его до стандарта ФИА, то…» – заявил Лиам в интервью каналу Motorsport.com.

Гельмут Марко: «Лоусону надо принять, что Ферстаппен лучший, и не пытаться его победить. Никто не может это сделать»

Лиам Лоусон: «Безумие, что Другович не в «Ф-1», он был быстрее Алонсо и Стролла в практиках»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: VelocityNews
logoРед Булл
logoФИА
logoЛиам Лоусон
logoФормула-1
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