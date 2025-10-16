Двигатель «Ауди» уступает «Мерседесу» 30 л.с. (it.motorsport.com)

В паддоке «Ф-1» появились новые слухи о моторе «Ауди».

В следующем сезоне в «Ф-1» сменится регламент – в частности, будут использоваться полностью новые силовые установки. Их главная особенность – распределение мощности между ДВС и электрической составляющей в соотношении 50 на 50.

По слухам, которыми поделилась итальянская редакция Motorsport.com, двигатель «Ауди » преодолел барьер в 400 кВт, за счет чего общая мощность достигла 540-550 л.с.

В то же время потенциально лучшим все еще считается мотор «Мерседеса », у которого 571 л.с.

Издание подчеркивает, что для дебюта «Ауди» демонстрирует неплохие показатели, однако надежность двигателя все еще остается под вопросом. Более того, отмечается, что указанные числа – слухи, а не точные данные.

«Ф-1» на пороге технореволюции: какая команда готова лучше всех?

