Двигатель «Ауди» уступает «Мерседесу» 30 л.с. (it.motorsport.com)
В следующем сезоне в «Ф-1» сменится регламент – в частности, будут использоваться полностью новые силовые установки. Их главная особенность – распределение мощности между ДВС и электрической составляющей в соотношении 50 на 50.
По слухам, которыми поделилась итальянская редакция Motorsport.com, двигатель «Ауди» преодолел барьер в 400 кВт, за счет чего общая мощность достигла 540-550 л.с.
В то же время потенциально лучшим все еще считается мотор «Мерседеса», у которого 571 л.с.
Издание подчеркивает, что для дебюта «Ауди» демонстрирует неплохие показатели, однако надежность двигателя все еще остается под вопросом. Более того, отмечается, что указанные числа – слухи, а не точные данные.
