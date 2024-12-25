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Гельмут Марко: «Лоусону надо принять, что Ферстаппен лучший, и не пытаться его победить. Никто не может это сделать»

Лоусон должен согласиться на статус второго номера, заявили в «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко убежден, что Лиаму Лоусону не стоит помышлять о потенциальной победе над Максом Ферстаппеном.

«В паре с Максом важно принять, что его нельзя победить. Никто не может это сделать.

Он в команде с лучшим пилотом «Формулы-1» и не должен пытаться, как многие коллеги, играться с технологиями, искать абсурдные настройки или стратегии. Надо принять, что [Ферстаппен] лучший, и не пытаться его победить. Вот что пошло не так со всеми его коллегами», – заявил Марко sport.de.

Австриец полагает, что ставка на одного гонщика является плюсом «Ред Булл»:

«Посмотрим, получится ли у Кими [Антонелли] сразу же заявить о себе в «Мерседесе», но в «Феррари», очевидно, будет борьба между Шарлем [Леклером] и Льюисом [Хэмилтоном]. И не думаю, что их удовлетворит роль второго номера».

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«Ред Булл» снова не взял самого успешного гонщика системы в команду к Ферстаппену. Но почему?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoМерседес
logoГельмут Марко
logoФормула-1
logoФеррари
logoШарль Леклер
logoЛиам Лоусон
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoЛьюис Хэмилтон
logoАндреа Кими Антонелли
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