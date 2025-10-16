Фредерик Вассер о критике его работы в «Феррари»: «Прекрасно знал, что меня обольют дерьмом»

Вассер спокойно отнесся к критике «Феррари».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер отметил, что критика его деятельности на фоне слабых результатов Скудерии была ожидаема.

«Я уже 30 лет в этом бизнесе. Я прекрасно знал, что меня будут обсуждать и что меня обольют дерьмом.

Если в самом начале у вас есть большая проблема, то вы слегка собьетесь с пути, придется придерживаться надежного подхода, из-за чего вы будете терять… уверенность и все в этом духе.

В конце концов это очень негативно сказывается на нас. Знаю, что мы должны работать под давлением, нам приходится иметь с этим дело. Такова суть нашего спорта.

Но думаю, мы испытываем достаточно давления на трассе, чтобы не получать еще порцию дома [от прессы]. Мы знаем, что должны выступать лучше. Нам нужно добиться результата», – отметил Вассер.

