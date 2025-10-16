Тото Вольфф о фильме «Ф-1»: «Хэмилтон сказал, что Питт слишком стар для пилота. Брэда это не впечатлило»

Вольфф рассказал, как Брэд Питт отреагировал на замечание Хэмилтона.

Руководитель «Мерседеса » Тото Вольфф поделился историей, которая произошла во время ужина в доме австрийца в Оксфорде.

На ужине присутствовали режиссер фильма «Ф-1» Джозеф Косински, продюсер Джерри Брукхаймер, актер Брэд Питт, жена Вольффа Сьюзи и семикратный чемпион «Ф-1» Льюис Хэмилтон .

«Мне повезло. Я встретил множество популярных людей, но был один ужин, который организовали Джо, режиссер, Джерри Брукхаймер, Льюис, Брэд Питт, Сьюзи и я.

Мы ужинали у нас дома в Оксфорде. Внезапно дверь открылась: на подъездной дороге был Брэд Питт, который поблагодарил нас за приглашение на ужин. Это был сюрреалистичный опыт.

Изначальная концепция фильма подразумевала, что он [Питт] будет играть пилота, который борется за чемпионский титул. И тогда Льюис сказал: «Так не пойдет. Для пилота «Ф-1» ты слишком стар». Брэда это не впечатлило. Он считал, что идеально подходит для пилота «Ф-1».

То, как они в итоге адаптировали сценарий, – фантастика, ведь все выглядело правдоподобно. Его роль оказалась убедительной.

Мы все – пилоты «Ф-1» и руководители команд – посмотрели фильм во время премьеры в Монако. Нам понравилось. Не было ничего, что бы нас не устроило. Это хорошее развлекательное кино, которое принесло феноменальный доход», – сказал Вольфф.

