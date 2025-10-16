  • Спортс
  • Тото Вольфф о фильме «Ф-1»: «Хэмилтон сказал, что Питт слишком стар для пилота. Брэда это не впечатлило»
Тото Вольфф о фильме «Ф-1»: «Хэмилтон сказал, что Питт слишком стар для пилота. Брэда это не впечатлило»

Вольфф рассказал, как Брэд Питт отреагировал на замечание Хэмилтона.

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф поделился историей, которая произошла во время ужина в доме австрийца в Оксфорде.

На ужине присутствовали режиссер фильма «Ф-1» Джозеф Косински, продюсер Джерри Брукхаймер, актер Брэд Питт, жена Вольффа Сьюзи и семикратный чемпион «Ф-1» Льюис Хэмилтон.

«Мне повезло. Я встретил множество популярных людей, но был один ужин, который организовали Джо, режиссер, Джерри Брукхаймер, Льюис, Брэд Питт, Сьюзи и я.

Мы ужинали у нас дома в Оксфорде. Внезапно дверь открылась: на подъездной дороге был Брэд Питт, который поблагодарил нас за приглашение на ужин. Это был сюрреалистичный опыт.

Изначальная концепция фильма подразумевала, что он [Питт] будет играть пилота, который борется за чемпионский титул. И тогда Льюис сказал: «Так не пойдет. Для пилота «Ф-1» ты слишком стар». Брэда это не впечатлило. Он считал, что идеально подходит для пилота «Ф-1».

То, как они в итоге адаптировали сценарий, – фантастика, ведь все выглядело правдоподобно. Его роль оказалась убедительной.

Мы все – пилоты «Ф-1» и руководители команд – посмотрели фильм во время премьеры в Монако. Нам понравилось. Не было ничего, что бы нас не устроило. Это хорошее развлекательное кино, которое принесло феноменальный доход», – сказал Вольфф.  

Расклады на «Ф-1» в США: самая равная битва четырех команд за год?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
