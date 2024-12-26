Лиам Лоусон: «Безумие, что Другович не в «Ф-1», он был быстрее Алонсо и Стролла в практиках»
Лоусон посчитал несправедливым, что Другович остается без кокпита в «Ф-1».
Пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон напомнил, что запасной гонщик «Астон Мартин» Фелипе Другович опередил статусного Фернандо Алонсо в недавней тренировке в Абу-Даби, а год назад обыграл Ланса Стролла.
«Безумие, что его нет в «Ф-1». Если кто-то заслуживает место сейчас, то Другович. Он точно заслуживает место.
Он был быстрее Ланса Стролла в первой практике на прошлогоднем Гран-при Абу-Даби, завершил сессию третьим (на самом деле вторым – Спортс’’). А в 2024 году он также оказался быстрее Фернандо Алонсо в тренировке», – заявил Лиам.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Marca
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