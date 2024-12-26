  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Лиам Лоусон: «Безумие, что Другович не в «Ф-1», он был быстрее Алонсо и Стролла в практиках»
1

Лиам Лоусон: «Безумие, что Другович не в «Ф-1», он был быстрее Алонсо и Стролла в практиках»

Лоусон посчитал несправедливым, что Другович остается без кокпита в «Ф-1».

Пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон напомнил, что запасной гонщик «Астон Мартин» Фелипе Другович опередил статусного Фернандо Алонсо в недавней тренировке в Абу-Даби, а год назад обыграл Ланса Стролла.

«Безумие, что его нет в «Ф-1». Если кто-то заслуживает место сейчас, то Другович. Он точно заслуживает место.

Он был быстрее Ланса Стролла в первой практике на прошлогоднем Гран-при Абу-Даби, завершил сессию третьим (на самом деле вторым – Спортс’’). А в 2024 году он также оказался быстрее Фернандо Алонсо в тренировке», – заявил Лиам.

Кристиан Хорнер о Лоусоне: «Если ввязываешься в стычку с Алонсо в первой гонке после возвращения, значит, все делаешь правильно»

Лиам Лоусон: «Алонсо сказал, что подгадит мне, и сдержал слово»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Marca
logoЛиам Лоусон
Фелипе Другович
logoФернандо Алонсо
logoГран-при Абу-Даби
logoРед Булл
logoЛанс Стролл
logoАстон Мартин
logoФормула-1
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен о трениях с Норрисом: «Все хорошо. В соцсетях много идиотов»
6сегодня, 15:40
Ральф Шумахер: «Михаэль идеально развивал машину под свой стиль пилотажа с инженерами, Хэмилтон никогда так не мог»
8сегодня, 15:03
Макс Ферстаппен: «Хотел разгромить комнату после квалификации в Бразилии, но там сидел отец. Он был так спокоен – это успокоило и меня»
3сегодня, 13:53
Оскар Пиастри: «Ферстаппен переходил грань, но в «Ф-1» нет пилота, с которым легко бороться»
5сегодня, 13:05
Зак Браун: «Высокомерно назвать «Макларен» фаворитом. Есть еще 3 команды с такими же шансами в 2025-м»
1сегодня, 12:06
Хэмилтон обсуждает вложения в «КТМ» в MotoGP, спонсорство «Ред Булл» – не проблема
2сегодня, 11:20
Тото Вольфф: «Хэмилтон помог «Мерседесу» сделать машину черной, и она останется черной»
28сегодня, 10:10
Расписание этапов «Дакара-2025»
1сегодня, 09:20Фото
Валттери Боттас: «Работа в «Мерседесе» может открыть возможности. «Кадиллаку» нужен опыт – интересный вариант»
1сегодня, 08:46
Сьюзи Вольфф: «Вы увидите женщину в гонке «Ф-1» в ближайшие 10 лет»
26вчера, 17:33
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
17 декабря, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Рекомендуем