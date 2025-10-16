«Астон Мартин» представил специальную ливрею для Гран-при США: «Узрите науку»
«Астон Мартин» создал ливрею с научной эстетикой для этапа в США.
Команда из Сильверстоуна презентовала ливрею, с которой выступит на Гран-при США в Остине.
«Посмотрите поближе. Узрите науку с нашей ливреей», – написал «Астон Мартин» в соцсетях.
Фото: соцсети «Астон Мартин»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Астон Мартин»
