«Уильямс» показал ливрею в стиле 2002 года для Гран-при США
«Уильямс» представил особую ливрею для этапа в Техасе.
Команда «Уильямс» продемонстрировала специальную ливрею в стиле начала 2000-х для Гран-при США.
«Икона возвращается. Возрождение духа 2002-го», – отметил «Уильямс» в соцсетях.
Фото: соцсети «Уильямса»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Уильямса»
