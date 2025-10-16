«Альпин» представила ливрею для ближайших трех этапов – в цветах спонсора из Аргентины

«Альпин» показала ливрею для трех американских Гран-при.

Команда из Энстоуна презентовала особую ливрею, которую будет использовать на следующих трех этапах – в США, Мексике и Бразилии .

Новая расцветка включает в себя желтый – традиционный цвет аргентинского спонсора команды Mercado Libre (компании в сфере электронной коммерции).

Фото: соцсети «Альпин»

«Уильямс» показал ливрею в стиле 2002 года для Гран-при США

