«Альпин» представила ливрею для ближайших трех этапов – в цветах спонсора из Аргентины
«Альпин» показала ливрею для трех американских Гран-при.
Команда из Энстоуна презентовала особую ливрею, которую будет использовать на следующих трех этапах – в США, Мексике и Бразилии.
Новая расцветка включает в себя желтый – традиционный цвет аргентинского спонсора команды Mercado Libre (компании в сфере электронной коммерции).
Фото: соцсети «Альпин»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Альпин»
