Расселл будет получать 30 млн фунтов стерлингов в год в «Мерседесе» (The Mirror)

В британском издании рассказали о возможной зарплате Расселла в «Мерседесе».

По данным The Mirror, Джордж Расселл будет получать 30 млн фунтов стерлингов в год по новому контракту с «Мерседесом».

Таким образом гонщик войдет в тройку самых высокооплачиваемых пилотов в «Ф-1»: больше зарабатывают только Макс Ферстаппен в «Ред Булл » (48 млн фунтов в год) и Льюис Хэмилтон в «Феррари » (45 млн фунтов в год).

Кроме того, издание подтвердило информацию о том, что соглашение Расселла с «Мерседесом» рассчитано на несколько лет.

Джордж Расселл о контракте с «Мерседесом»: «2026-й – вперед! Горжусь продолжить путь вместе»

Контракт Расселла с «Мерседесом» – многолетний (The Athletic)

