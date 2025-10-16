Расселл будет получать 30 млн фунтов стерлингов в год в «Мерседесе» (The Mirror)
В британском издании рассказали о возможной зарплате Расселла в «Мерседесе».
По данным The Mirror, Джордж Расселл будет получать 30 млн фунтов стерлингов в год по новому контракту с «Мерседесом».
Таким образом гонщик войдет в тройку самых высокооплачиваемых пилотов в «Ф-1»: больше зарабатывают только Макс Ферстаппен в «Ред Булл» (48 млн фунтов в год) и Льюис Хэмилтон в «Феррари» (45 млн фунтов в год).
Кроме того, издание подтвердило информацию о том, что соглашение Расселла с «Мерседесом» рассчитано на несколько лет.
Джордж Расселл о контракте с «Мерседесом»: «2026-й – вперед! Горжусь продолжить путь вместе»
Контракт Расселла с «Мерседесом» – многолетний (The Athletic)
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Mirror
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости