Джеймс Воулз: «Если пилот пойдет против правил команды, то на следующей неделе может не сесть за руль болида»

В «Уильямсе» высказались о возможной борьбе между Сайнсом и Албоном.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз прояснил, что в случае, если команда окажется успешной при новом регламенте в 2026-м, она будет регулировать отношения между напарниками Карлосом Сайнсом и Алексом Албоном в стиле современного «Макларена».

Ранее Воулз занимал должность главного стратега «Мерседеса » и был свидетелем жесткой борьбы между Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом в 2016-м.

«Перед началом сотрудничества мы проверяем самомнение пилотов. Среди них не может быть альфы.

Уверен, я могу создать структуру, которая позволит им бороться и помогать друг другу и команде прогрессировать – но таким образом, чтобы сплотить всех на пути к достижению результата. Уверен, что справлюсь.

[Если бы возникла ситуация в стиле Хэмилтона и Росберга] я бы предпочел действовать так, как мы научились в последние годы. В 2014-2015 годах я был еще новичком. У нас [в «Мерседесе»] была недостаточно сильная структура, чтобы справиться с двумя потенциальными чемпионами – которыми они оба теперь являются.

Я многому научился. Мы изменили свой подход в 2016-м, 2017-м, 2018-м – и так продолжалось до 2021-го. В конце этого пути я извлек много пользы, а затем узнал еще пару вещей.

Суть не в том, чтобы пытаться ограничить пилотов, а в том, чтобы установить для них границы, в рамках которых они как спортсмены понимают, что могут выкладываться изо всех сил – но при этом осознают, где предел. Если не устанавливать границы, то они могут оказаться совсем другими.

[Если Сайнс или Албон перейдут эти границы], последствия будут ужасными. По-моему, такое правило есть у «Макларена». Правило номер один: вы не выносите друг друга с трассы. Вы не повреждаете машины друг друга. Не выталкиваете друг друга с трека. Мы гоняемся как команда, команда важнее вас двоих. Если ты выигрываешь титул или борешься за него, то это результат работы каждого в команде.

Что будет, если пойти против этих правил? Самое суровое наказание – на следующей неделе ты не сядешь за руль болида», – высказался Воулз.

