Руководитель «Астон Мартин» о работе с Ньюи: «Прошу прощения за то, что отвлекаю его»

В «Астон Мартин» ответили, как ощущается совместная работа с Ньюи.

Руководитель «Астон Мартин » Эндрю Коуэлл рассказал о том, каково работать с Эдрианом Ньюи в одной команде.

«Он невероятно целеустремленный человек. В своем офисе он создает подробные чертежи на своей доске. Начал ли он уже спать в собственной кабинете? Что ж, нам всем нужны кровати на базе!

Ты подходишь к нему и видишь, как сосредоточенно он работает над дизайном. Как бывает со многими из нас, выглядит так, будто ты в трансе. Очень впечатляюще наблюдать за его сфокусированностью. Ты практически просишь прощения за то, что отвлекаешь его!» – поделился Коуэлл.

