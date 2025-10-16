  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Руководитель «Астон Мартин» о работе с Ньюи: «Прошу прощения за то, что отвлекаю его»
0

Руководитель «Астон Мартин» о работе с Ньюи: «Прошу прощения за то, что отвлекаю его»

В «Астон Мартин» ответили, как ощущается совместная работа с Ньюи.

Руководитель «Астон Мартин» Эндрю Коуэлл рассказал о том, каково работать с Эдрианом Ньюи в одной команде.

«Он невероятно целеустремленный человек. В своем офисе он создает подробные чертежи на своей доске. Начал ли он уже спать в собственной кабинете? Что ж, нам всем нужны кровати на базе!

Ты подходишь к нему и видишь, как сосредоточенно он работает над дизайном. Как бывает со многими из нас, выглядит так, будто ты в трансе. Очень впечатляюще наблюдать за его сфокусированностью. Ты практически просишь прощения за то, что отвлекаешь его!» – поделился Коуэлл.  

Ферстаппен еще может выиграть пятый титул. Какие у него шансы на «величайший камбэк» в истории?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoФормула-1
logoЭдриан Ньюи
logoАстон Мартин
Эндрю Коуэлл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тото Вольфф: «Расселла часто недооценивали. Когда твой напарник – Хэмилтон, ты неизбежно получаешь меньше внимания»
210 минут назад
Макс Ферстаппен: «В Сингапуре у «Ред Булл» был сильный гоночный темп – хотим сохранить этот импульс»
24 минуты назад
Гельмут Марко о втором пилоте «Ред Булл»: «Примем решение после Мексики»
сегодня, 12:55
Тото Вольфф о фильме «Ф-1»: «Хэмилтон сказал, что Питт слишком стар для пилота. Брэда это не впечатлило»
6сегодня, 12:31
«Альпин» представила ливрею для ближайших трех этапов – в цветах спонсора из Аргентины
3сегодня, 11:05Фото
Двигатель «Ауди» уступает «Мерседесу» 30 л.с. (it.motorsport.com)
9сегодня, 10:51
Фредерик Вассер о критике его работы в «Феррари»: «Прекрасно знал, что меня обольют дерьмом»
6сегодня, 10:37
«Уильямс» показал ливрею в стиле 2002 года для Гран-при США
12сегодня, 10:06Фото
Расселл будет получать 30 млн фунтов стерлингов в год в «Мерседесе» (The Mirror)
9сегодня, 09:50
Джеймс Воулз: «Если пилот пойдет против правил команды, то на следующей неделе может не сесть за руль болида»
4сегодня, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07