Гельмут Марко о втором пилоте «Ред Булл»: «Примем решение после Мексики»

В «Ред Булл» сказали, когда определятся со вторым пилотом.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко назвал срок, когда в команде выберут состав на следующий сезон.

Ожидается, что пилот младшего коллектива «Рейсинг Буллз» Изак Аджар заменит Юки Цуноду в основной команде. Уже подтверждено, что франко-алжирец точно сохранит место в «Ф-1».

«Мы примем решение после этапа в Мексике .

Изак зарекомендовал себя и сейчас наслаждается своим положением. Он добился невероятных результатов.

Команда стала уделять больше внимания Юки, что помогло добиться определенного успеха. Он знает, что ему все еще нужно показать хороший результат», – отметил Марко.

