Гельмут Марко о втором пилоте «Ред Булл»: «Примем решение после Мексики»
В «Ред Булл» сказали, когда определятся со вторым пилотом.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко назвал срок, когда в команде выберут состав на следующий сезон.
Ожидается, что пилот младшего коллектива «Рейсинг Буллз» Изак Аджар заменит Юки Цуноду в основной команде. Уже подтверждено, что франко-алжирец точно сохранит место в «Ф-1».
«Мы примем решение после этапа в Мексике.
Изак зарекомендовал себя и сейчас наслаждается своим положением. Он добился невероятных результатов.
Команда стала уделять больше внимания Юки, что помогло добиться определенного успеха. Он знает, что ему все еще нужно показать хороший результат», – отметил Марко.
Расклады на «Ф-1» в США: самая равная битва четырех команд за год?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости