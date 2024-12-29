Райкконен попал в топ-5 гонщиков в истории «Феррари» по версии RN365, Алонсо и Феттель – нет
Перед переходом Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари» портал RacingNews365 составил топ-5 лучших пилотов в истории Скудерии.
Первое место занял Михаэль Шумахер, выигравший с итальянской командой пять титулов, замкнул пятерку последний чемпион «Феррари» Кими Райкконен.
«Кими Райкконен в этом списке, потому что ему удалось завоевать то, что не смогли современники Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель – титул чемпиона «Ф-1», – пояснили в статье.
Топ-5 лучших гонщиков в истории «Феррари» (RN365)
2. Альберто Аскари
3. Ники Лауда
4. Жиль Вильнев
5. Кими Райкконен
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