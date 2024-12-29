Райкконен попал в топ-5 гонщиков в истории «Феррари» по версии RN365, Алонсо и Феттель – нет

Журналисты выделили пятерку сильнейших гонщиков в истории «Феррари».

Перед переходом Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари» портал RacingNews365 составил топ-5 лучших пилотов в истории Скудерии.

Первое место занял Михаэль Шумахер, выигравший с итальянской командой пять титулов, замкнул пятерку последний чемпион «Феррари» Кими Райкконен.

«Кими Райкконен в этом списке, потому что ему удалось завоевать то, что не смогли современники Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель – титул чемпиона «Ф-1», – пояснили в статье.

Топ-5 лучших гонщиков в истории «Феррари» (RN365)

1. Михаэль Шумахер

2. Альберто Аскари

3. Ники Лауда

4. Жиль Вильнев

5. Кими Райкконен

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