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Фелипе Масса: «Как гонщика пригласил бы Хэмилтона в «Феррари», но из-за возраста, может, и нет»

Масса предупредил «Феррари» о стареющем Хэмилтоне.

Бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса порассуждал о рискованном ходе руководителей Скудерии, переманивших из «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Семикратному чемпиону «Формулы-1» исполнится 40 лет в начале января. 43-летний бразилец, выступающий в гонках сток-каров, сослался на собственный опыт.

«Если бы вы спросили, пригласил ли бы я Хэмилтона как гонщика на месте боссов «Феррари» – да, пригласил бы, без сомнений. Все из-за таланта – он один из самых невероятных пилотов «Ф-1». Но из-за возраста, может, и нет. В спорте возраст имеет значение. И надо понять, насколько сильно он влияет или не влияет в данном случае.

Сейчас мне приходится больше тренироваться, чем раньше. Стало гораздо тяжелее восстанавливаться с физической точки зрения после трудной гонки или напряженной тренировки. Возраст сказывается в каких-то вещах, это нормально. Возраст негативно повлиял на многих пилотов – например, на Шумахера.

Если Хэмилтон проведет хороший сезон, если продемонстрирует то, что показывал всегда, конечно, это будет потрясающе. Если ему придется трудно с Леклером, появится дополнительное давление.

На мой взгляд, переход из «Мерседеса» в «Феррари» – очень хороший шаг, потому что «Мерседес» перестал быть лидером. Мне кажется, это интересное и умное решение, не говоря уж о том, какой это маркетинговый ход. Это самая знаменитая команда в мире, это религия. Поднялся большой шум – это показывает, насколько какой значимой командой является «Феррари», каким значимым пилотом является Хэмилтон», – заявил Фелипе.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Estadão
logoФормула-1
logoМерседес
logoФелипе Масса
logoФеррари
logoШарль Леклер
logoМихаэль Шумахер
logoЛьюис Хэмилтон
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