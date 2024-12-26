  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ральф Шумахер: «Михаэль идеально развивал машину под свой стиль пилотажа с инженерами, Хэмилтон никогда так не мог»
3

Ральф Шумахер: «Михаэль идеально развивал машину под свой стиль пилотажа с инженерами, Хэмилтон никогда так не мог»

Ральф Шумахер рассказал, в чем его брат был сильнее Хэмилтона.

Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил о черте, которая отличала его брата Михаэля Шумахера от другого семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона.

«Главная разница в том, что Михаэль мог работать вместе с инженерами и развивать машину так, чтобы она идеально подходила его стилю пилотажа. Льюис не может. Он никогда так не мог, если внимательно послушать инженеров «Мерседеса».

Тото Вольфф несколько раз подчеркивал, что пилот должен нажимать на педаль газа, а инженеры – развивать машину. Однако он так говорит еще и потому, что его гонщики, по всей видимости, не могут внести нужный вклад.

Михаэль был совершенно другим. Он давал направление для людей вроде Росса Брауна и Жана Тодта. Это лишь усложняет ситуацию для Льюиса, потому что Шарль Леклер является главным человеком для команды. Все его знают. Для Льюиса все будет в новинку в «Феррари», – отметил Ральф в беседе с Sport1.de.

Дэвид Култхард: «Вопросы к возрасту Хэмилтона справедливы. Шумахер в «Мерседесе» был уже не тем»

Джолион Палмер: «Ферстаппен в высочайшей категории с Хэмилтоном, Сенной и Шумахером»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoРальф Шумахер
logoЖан Тодт
logoМихаэль Шумахер
logoТото Вольфф
logoЛьюис Хэмилтон
logoШарль Леклер
logoФеррари
logoМерседес
logoФормула-1
logoРосс Браун
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен о трениях с Норрисом: «Все хорошо. В соцсетях много идиотов»
113 минут назад
Макс Ферстаппен: «Хотел разгромить комнату после квалификации в Бразилии, но там сидел отец. Он был так спокоен – это успокоило и меня»
2сегодня, 13:53
Оскар Пиастри: «Ферстаппен переходил грань, но в «Ф-1» нет пилота, с которым легко бороться»
4сегодня, 13:05
Зак Браун: «Высокомерно назвать «Макларен» фаворитом. Есть еще 3 команды с такими же шансами в 2025-м»
1сегодня, 12:06
Хэмилтон обсуждает вложения в «КТМ» в MotoGP, спонсорство «Ред Булл» – не проблема
1сегодня, 11:20
Тото Вольфф: «Хэмилтон помог «Мерседесу» сделать машину черной, и она останется черной»
26сегодня, 10:10
Расписание этапов «Дакара-2025»
1сегодня, 09:20Фото
Валттери Боттас: «Работа в «Мерседесе» может открыть возможности. «Кадиллаку» нужен опыт – интересный вариант»
1сегодня, 08:46
Сьюзи Вольфф: «Вы увидите женщину в гонке «Ф-1» в ближайшие 10 лет»
26вчера, 17:33
Гельмут Марко: «Лоусону надо принять, что Ферстаппен лучший, и не пытаться его победить. Никто не может это сделать»
35вчера, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
17 декабря, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Рекомендуем