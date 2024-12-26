Ральф Шумахер: «Михаэль идеально развивал машину под свой стиль пилотажа с инженерами, Хэмилтон никогда так не мог»

Ральф Шумахер рассказал, в чем его брат был сильнее Хэмилтона.

Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил о черте, которая отличала его брата Михаэля Шумахера от другого семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона .

«Главная разница в том, что Михаэль мог работать вместе с инженерами и развивать машину так, чтобы она идеально подходила его стилю пилотажа. Льюис не может. Он никогда так не мог, если внимательно послушать инженеров «Мерседеса ».

Тото Вольфф несколько раз подчеркивал, что пилот должен нажимать на педаль газа, а инженеры – развивать машину. Однако он так говорит еще и потому, что его гонщики, по всей видимости, не могут внести нужный вклад.

Михаэль был совершенно другим. Он давал направление для людей вроде Росса Брауна и Жана Тодта. Это лишь усложняет ситуацию для Льюиса, потому что Шарль Леклер является главным человеком для команды. Все его знают. Для Льюиса все будет в новинку в «Феррари», – отметил Ральф в беседе с Sport1.de.

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