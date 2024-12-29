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ФИА не будет менять тесты на изгиб передних антикрыльев перед сезоном-2025

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис сообщил, что Федерация не собирается ужесточать тесты на деформацию передних антикрыльев.

В 2024 году «Феррари» и «Ред Булл» были обеспокоены тем, что антикрылья соперников, в первую очередь «Макларена» и «Мерседеса», изгибаются на прямых, что снижает лобовое сопротивление болида.

Томбасис объяснил, что внедрить универсальные тесты, имитирующие поведение деталей в гонке, практически невозможно из-за разницы в загрузке передних крыльев между командами.

«Мы вполне довольны тем, что увидели. Но надо сказать, что вопрос не всегда в том, довольны мы или нет. Вопрос также в том, можно ли внедрить значимую проверку.

Если сравнивать переднее крыло с другими деталями машины, один из вызовов заключается в том, что распределение загрузки гораздо сильнее различается между командами.

Тесты в основном заключаются в том, чтобы определенная нагрузка, приложенная в определенном направлении и в определенной точке, не производила деформацию. Наиболее успешные тесты максимально имитируют происходящее в реальной жизни. С передним крылом, учитывая разнообразие между командами, этого довольно тяжело добиться.

Конечно, было много споров летом и в начале осени. Мы по крайней мере с 2022 года четко дали понять командам, что не планируем вводить какие-либо дополнительные проверки передних крыльев», – сообщил Николас.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoФеррари
logoМерседес
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Николас Томбасис
logoФИА
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
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