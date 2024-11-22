«Ред Булл» спасает титул «Ф-1» наводками судей на конкурентов. Задело половину команд

Оглушительный доминатор прошлых лет «Ред Булл» в этом году столкнулся с невиданным ранее сопротивлением: «Феррари» и «Макларен» здорово улучшились, догнали и обогнали недавних чемпионов по уровню техники. Теперь у Ферстаппена не лучшая машина (вторую половину сезона он вообще по большей части страдал), а его команда оказалась перед угрозой потери обоих титулов.

И все же после фееричного Гран-при Сан-Паулу и гениального перфоманса трехкратного чемпиона мира на фоне ошибок конкурентов победа Макса в личном зачете фактически предрешена: перед этапом в Вегасе он опережает Ландо Норриса из «Макларена» на 62 очка. Нидерландцу достаточно было финишировать выше британца, чтобы в четвертый раз стать чемпионом «Ф-1»

Но в Кубке конструкторов все сложнее. Благодаря более ровному составу пилотов лидерство у «Макларена», который опережает на 36 очков «Феррари». «Ред Булл» перед Вегасом провалился уже на третье с отставанием 49 баллов!

Кажется, что в нынешней форме австрийцы такой гандикап отыграть не смогут, но точно попытаются. Так считает Ферстаппен:

«Мне действительно кажется, что даже в Бразилии на сухой трассе мы наконец выглядели достойно в гоночных условиях. Но я просто надеюсь, что мы сохраним набранный ход. Есть полно вещей, за которые продолжается борьба, даже в Кубке конструкторов, считаю, есть шанс. Посмотрим, что получится».

Кроме титула и престижа на кону еще и финансы. В прошлом сезоне каждое следующее место в зачете Кубка конструкторов стоило команде девяти миллионов долларов. Это значит, что «Ред Булл» может потерять сразу 18 млн одних только призовых – а при условии роста выручки и фонда распределения между командами разница может достигнуть почти 25 млн.

И это не говоря о спонсорских контрактах и бонусах – сделки с чемпионами всегда дороже, чем даже с простой «командой из топ-3». А еще в каждом договоре под такие события всегда прописаны премиальные и дополнительные выплаты – потеря титула дорого обойдется и всей гоночной структуре, и работникам команды. Они явно недополучат часть бонусов (до 40%, по инсайду осведомленного и авторитетного журналиста из паддока Джо Сейварда).

Так что «Ред Булл» пытается вернуться на вершину всеми силами. Ферстаппен жестко и отчаянно рубится на треке с Норрисом, инженеры спешно готовят обновления по обнаруженным на Гран-при Италии ошибкам в проектировании, но и за пределами чистого спорта и разработок тоже кипит война. Ведь часто можно получить преимущество не только самостоятельнными ускорениями, но и благодаря замедлению противника – борьба в «Формуле-1» идет еще и в кабинетах. Все команды ищут серые зоны в регламенте ради дополнительного преимущества, а параллельно пытаются подбить конкурентов тем же способом – закрыть найденные ими лазейки через обращения в Международную автомобильную федерацию (ФИА).

Технические делегаты проверяют и сканируют болиды на каждом Гран-при, и почти после каждого обращения запускают как минимум расследования вопросов. Нередко обследования машин заканчиваются дополнительными запрещающими техническими директивами.

К примеру, в Баку многие команды напряглись из-за работы заднего антикрыла «Макларена» , а именно планка DRS – под нагрузками она выгибалась, создавала зазор между плоскостью и закрылком, повышала скорость на прямых и позволяла лучше контролировать износ шин. Сперва конструкцию признали легальной, но после запретили. Правда, «Макларен» не слишком переживал из-за этого , ведь на последующих Гран-при подобную версию заднего антикрыла команда использовать не собиралась, а преимуществом (если оно было) уже воспользовалась. Главным лоббистом расследования выступил «Ред Булл» – советник программы Гельмут Марко радовался бану, высказывал недоумение задержке и обещал новые претензии и дела против соперников.

И не соврал: в ноябре австрийцы нанесли новый удар по «Макларену». «Ред Булл» посчитал, что парни из Уокинга накачивают в шины небольшое количество воды для лучшего охлаждения колесных ободов, тормозных дисков и резины – ради контроля износа покрышек. Причем такой способ могли использовать не только британцы, но и другие команды. Кроме «Ред Булл», конечно же.

Слившее инсайд издание AMuS сразу же задалось вопросом, насколько подобное возможно – ведь шины находятся под чутким контролем «Пирелли». Оказалось, технически схема действительно может работать, если впрыскивать воду прямо перед стартом – производитель покрышек подтвердил эффективность, но и подчеркнул полную невозможность делать это незаметно, без последующего спуска воздуха. К тому же, такие фокусы повышали бы давление в шинах и потенциально снижали бы сцепление – для контроля требовалась чертовски эффективная подвеска. «Ред Булл» знал это лучше всех, ведь тестировал способ пару лет назад – но тогда ФИА довольно быстро закрыла лазейку. Сейчас же дополнительное расследование показало, что «Макларен» не нарушал правила, хоть после финиша Гран-при Сингапура на колесных ободах действительно нашли подозрительные пятна. Впрочем, это вполне мог оказаться запекшийся конденсат из окружающей среды – влажность на местной трассе колоссальная, и что-то могло налипнуть тонким слоем за время стояния в закрытом парке.

Но «Ред Булл» не сдался и перед Гран-при Вегаса нашел еще один способ помехи и отвлечения конкурентов.

Срочная директива – главный удар по «Феррари»

Перед первой практикой ФИА выпустила новую техническую директиву, уточняющую способ крепления защитных пластин к планкам днища. И половина команд «Ф-1» вынужденно внесла изменения – некоторые (включая «Феррари») просили отложить требования до конца сезона, однако судьи настояли: ведь указы и запреты проясняют существующие правила и рекомендации. И устраняет потенциальное двойное толкование.

О чем речь? О креплении планки под днищем – она нужна для контроля стабильности дорожного просвета. Ее толщина 10 мм, и износ свыше 1 мм ведет к автоматической дисквалификации – так Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера уже исключали из протокола Гран-при США в 2023-м.

Планка нужна для проверки соблюдения правил безопасности: ведь чем ниже команды опускают болиды, тем опаснее внезапное соприкосновение с асфальтом. Слишком сильные и частые удары могут привести к потере прижимной силы, внезапному развороту или вылету с трека – например, прямо в стену. Так погиб Айртон Сенна на Гран-при Сан-Марино в 1994-м – тогда-то планку и придумали.

Нынешние болиды с граунд-эффектом создают огромную прижимную силу именно под днищем, и потому команды опускают их как можно ниже. По этой причине они постоянно бьются днищем об асфальт и высекают искры. К тому же, в скоростных поворотах и при разгоне на прямых днище дополнительно прижимается за счет перегрузок.

Именно планка ограничивает предел возможностей – и несколько команд вроде Скудерии после кейса 2023-го придумали способ защиты самых уязвимых мест: на планку в районе болтов крепления начали надевать специальную защитную пластину, чтобы сама планка не стиралась от прикосновения с асфальтом больше, чем положено по регламенту (не менее 1 мм).

Теперь же пластина запрещена.

Всем командам, попавшим под директиву, придется увеличивать дорожный просвет – а от его высоты сильно зависит работа всего аэродинамического пакета. Следовательно, потенциально некоторые болиды станут медленнее: ведь масштабные изменения в конце сезона никто вносить не будет. Команды уже больше думают о следующем сезоне, а не о нынешнем – например, как раз «Феррари»: Скудерия привезла в Вегас экспериментальное днище для обкатки в практиках пакета на 2025-й, и внезапный бан явно сломал всю тестовую программу. Не говоря уже о необходимости переосмыслять настройки на сложную и холодную трассу. Итальянский гигант пострадал больше всех.

Но корректировать машину пришлось и «Ред Булл», да и вообще, источник инсайда для AMuS утверждает, что уточнения коснулись половины команд. Это не обязательно значит, что определенные части болидов могли признать незаконными, но опасения были.

Фотограф Евгений Сафронов, работающий на многих этапах «Ф-1», поделился эксклюзивными снимками днища болида «Заубера» после аварии в Саудовской Аравии – видна та самая планка, защитная часть и то, как ее встроили.

Почему целью считается «Феррари»? По характеристикам болида именно итальянцев признали главными фаворитами Гран-при Лас-Вегаса и Катара .

А теперь руководитель Скудерии Фредерик Вассер подтвердил, что инженерам и механикам пришлось вносить коррективы в конструкцию планки под днищем после данной директивы:

«Новая техническая директива вовсе не разъясняет действующие положения – она вводит новое правило. Меня больше всего удивляет, что федерация выпускает какие-то свои документы вечером в пятницу, когда у нас остается всего два дня, чтобы принять меры и отправить новые детали в Лас-Вегас. Это излишне жесткий подход: мы уже два года используем контрольную планку одной и той же конструкции, о которой ФИА была проинформирована два года назад».

Вассера также попросили прокомментировать вопрос, по кому директива ударит больше всего:

«Если честно, я полностью сосредоточен на делах моей команды и не в курсе, что говорят в «Ред Булл». Я знаю, что мы должны делать, но не знаю, какие меры приходится принимать «Мерседесу» в работе с машиной. А еще не считаю, что эти изменения могут как-то заметно сказаться на нашей скорости. По крайней мере, точно могу сказать, что не в этот уик-энд. Да, пришлось менять конструкцию. При этом ранее мы получали от ФИА подтверждение, что такая конструкция пластины легальна.

Думаю, мы правильно сделали, что не стали оспаривать решение ФИА, поскольку я хочу, чтобы мы были сосредоточены на борьбе в чемпионате и не отвлекались на подобные дискуссии. Но да, директива странная».

Главная надежда «Ред Булл» – не ФИА, а Перес

Австрийцы прекрасно понимают, что первопричина неудач в Кубке конструкторов связана с неудачными выступлениями второго пилота, которому никак не удается цепляться за большие очки. Так что перед Гран-при в Лас-Вегасе Серхио Пересу поставили тот же пакет обновлений, который был у Макса Ферстаппена. Болиды под номерами 1 и 11 наконец-то станут одинаковыми.

«Насколько мне известно, в этот уик-энд я поеду на такой же машине, какая была у Макса в последних гонках. Это добавляет оптимизма и уверенности, что на этот раз все сложится успешно», − заявил мексиканец.

«Мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы обе машины были в лидерах и работали парой, – подчеркнул шеф команды Кристиан Хорнер. – Поэтому надеемся, что Чеко выдаст сильные выступления в последних трех гонках. Нам никак не выиграть чемпионат конструкторов без этого».

Но хватит ли этого, чтоб навязать борьбу «Макларену» и «Феррари» за Кубок конструкторов?

Что можно почитать про техническую сторону «Формулы-1»:

Фото: East News /Joao Filipe / DPPI via AFP; Mark Thompson; Panoramic, Philippe Nanchino/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages /Mark Thompson; t.me/bashmakov_v_racing ; instagram.com/fdataanalysi ; instagram.com/fdataanalysi ; instagram.com/xaviimages