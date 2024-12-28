Макс Ферстаппен о нелегальных болидах соперников: «У «Ред Булл» не было шансов в каких-то гонках. Я точно знаю, но никто никогда не признается»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал потенциальные нарушения со стороны конкурентов.
Австрийская команда полагала, что «Макларен» использовал нелегальное заднее антикрыло. Согласно сообщениям в прессе, «Ред Булл» также подозревал, что коллектив из Уокинга внедряет в шины воду.
«За кадром происходили вещи, которые означали, что у нас вообще не было шансов в каких-то гонках. Я точно это знаю, но никто никогда не признается», – заявил нидерландец.
Нидерландское издание De Telegraaf, беседовавшее с четырехкратным чемпионом, написало, что Макс «твердо убежден, что соперники нарушали правила».
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