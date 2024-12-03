Технический директор «Ред Булл»: «Мини-DRS» «Макларена» – уже не серая зона. Кубок конструкторов выглядел бы совершенно иначе без этого»
Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше убежден, что «Макларен» победил на Гран-при Азербайджана и лидирует в Кубке конструкторов из-за того, что нарушил технический регламент.
На нескольких этапах британцы использовали гибкое заднее антикрыло, отклоняющееся на прямых. В паддоке идею окрестили «мини-DRS».
Команда Ваше потеряла шансы на Кубок конструкторов и близка к тому, чтобы завершить чемпионат на третьем месте.
«Мы хотим выступать как можно лучше, и раздражаемся, если не выигрываем гонку. Но в паддоке у всех такое видение. Мы все тут ради побед.
Прошлый успешный сезон не помогает – выигрывать крайне тяжело. Многочисленные победы не помогают и внутри коллектива – есть много молодых людей, которые привыкли только выигрывать. В результате они не чувствуют, насколько исключительной является даже победа в гонке, не говоря уже о победе в чемпионате. После сезона-2023 люди забывают, как ужасно тяжело выигрывать.
Спросите Макса Ферстаппена – даже он за все эти годы понял, как это трудно. Он выиграл пару гонок еще в 2016-м, но титул пришел лишь в 2021-м.
Буквально все должно быть как надо, чтобы побеждать в «Формуле-1», все должно быть сделано для этого. Также нужна удача и хорошее отношение полиции (ФИА, стюардов – Спортс’’), ха-ха. Видите ли, проблема с частыми победами в том, что полиция уделяет тебе куда больше внимания, особенно в сравнении со всеми другими. Просто так устроено. Это как с братьями в семье – младшему позволено больше, потому что за ним меньше следят.
Всегда есть серые зоны, но это и является привлекательным для тебя как инженера. В то же время можно посмотреть на заднее крыло «Макларена» – извините, но это уже не серая зона. И команда использовала крыло на протяжении нескольких гонок. К примеру, без такого заднего крыла она не выиграла бы в Баку, и сейчас Кубок конструкторов выглядел бы совершенно иначе.
[Серые зоны] являются частью игры, конечно, но существуют и пределы. Если полиция не видит, это не значит, что все законно. Посмотрите, что случилось в прошлом в «Феррари», например – это больше, чем раздвигание границ. Разочаровывает, когда полиция не выполняет свою работу», – заявил специалист.
Ваше согласился, что соперники нарушают правила слишком часто:
«Да, довольно сильно заходят за грань. Но в какой-то момент ты понимаешь – что есть, то есть, таковы условия игры. Если у тебя появилась хорошая идея, это одно, но выходить за рамки просто неправильно».
«Макларен» рвет «Ф-1» из-за хака правил? На прямых его крыло открывается само и ускоряет болид!
В «Макларене» сделали официальное заявление по вопросу изменения конструкции заднего антикрыла
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