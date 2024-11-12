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Расследование ФИА сняло подозрения по поводу устройства «Ред Булл» и воды в шинах

ФИА сообщила о завершении расследования в отношении «Ред Булл» и других команд.

«Ред Булл» подозревали в незаметной регулировке дорожного просвета путем изменения положения пластины под днищем (так называемого T-tray). На Гран-при США Федерация не нашла доказательств того, что чемпионы «Формулы-1» нарушали регламент и применяли устройство в режиме закрытого парка, однако представители «Макларена» и «Мерседеса» призывали к более тщательному расследованию.

Высокопоставленные сотрудники ФИА посетили базу «Ред Булл» в Милтон-Кейнсе, чтобы детально изучить работу устройства. По информации Autosport, ФИА рассмотрела данные, болид, чертежи, а также пообщалась со специалистами команды.

После визита регулирующий орган заявил, что расследование подтвердило его изначальную позицию – «Ред Булл» не нарушал правила.

Кроме того, Федерация изучила потенциальное использование воды в шинах «Пирелли» для охлаждения. Предполагается, что «Ред Булл» подозревал в этом «Макларен» и, возможно, другие коллективы. Данное расследование также пришло к выводу, что нарушений не было.

«Мы считаем обе темы закрытыми, однако продолжим внимательно следить за ситуацией», – добавили в ФИА.

«Ред Булл» читерил в «Ф-1» донастройкой болидов в запретное время «закрытого парка»? Объясняем!

«Ред Булл» подозревает «Макларен» во введении воды в шины для охлаждения. Австрийцы могли экспериментировать с этим в прошлом (AMuS)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Гран-при США
logoФИА
logoМакларен
logoРед Булл
Пирелли
logoФормула-1
logoМерседес
регламент
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