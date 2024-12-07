Хюлькенберг потеряет 3 позиции на старте Гран-при Абу-Даби за обгоны в тоннеле
Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг получил штраф после того, как показал четвертое время в квалификации к Гран-при Абу-Даби.
Нико наказали за то, что он опередил две машины в тоннеле. Стюарды сообщили, что запрет на обгоны на определенных участках пит-лейн или выезда с него связан с тем, что подобные маневры могут быть потенциально опасными.
Пилот потеряет три позиции на старте Гран-при Абу-Даби.
Хюлькенберг вызван к стюардам после 4-го места в квалификации к Гран-при Абу-Даби
Нико Хюлькенберг о 4-м месте: «Понимал, что можно попасть в топ-10, но не ожидал такой хорошей квалификации»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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