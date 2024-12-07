Нико Хюлькенберг о 4-м месте: «Понимал, что можно попасть в топ-10, но не ожидал такой хорошей квалификации»

Хюлькенберг удивлен, что добрался до второго ряда на решетке.

Пилот «Хааса » Нико Хюлькенберг прокомментировал четвертую позицию по итогам квалификации к Гран-при Абу-Даби.

Хюлькенберг должен стартовать в воскресенье со второго ряда, однако может получить штраф – Нико вызвали к стюардам.

«У меня были хорошие ощущения со вчерашней первой практики, и я понимал, что попадание в топ-10 возможно в этот уик-энд. Но чтобы все вышло настолько хорошо? Нет, такого я не ожидал.

У многих крутых ребят небольшие проблемы, но у нас быстрая машина, мы все делаем здорово в плане исполнения – очень хорошая квалификация.

Мы весь год демонстрировали, что у нас не просто болид для квалификаций, что мы хороши и по воскресеньям, так что, полагаю, завтра вполне можно бороться.

Разумеется, это вызов. Позади множество машин, схожих с нами по темпу, а также несколько более быстрых – Макс [Ферстаппен], Чеко [Перес], «Феррари » [Шарля Леклера ]. Ожидаю трудную гонку», – сообщил немец.

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