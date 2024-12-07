Хюлькенберг вызван к стюардам после 4-го места в квалификации к Гран-при Абу-Даби
Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг рискует получить штраф после отличной субботы на Гран-при Абу-Даби.
Хюлькенберг показал четвертое время в своей заключительной квалификации в составе американской команды. В 2025-м Нико будет выступать за «Заубер».
Судьи вызвали немецкого спортсмена в связи с обгоном на выезде с пит-лейн, в тоннеле.
Сенсация в финальной квале «Ф-1»: «Хаас» на втором ряду и выше Ферстаппена
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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