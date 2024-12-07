Хюлькенберг вызван к стюардам после 4-го места в квалификации к Гран-при Абу-Даби

Пилот «Хааса » Нико Хюлькенберг рискует получить штраф после отличной субботы на Гран-при Абу -Даби.

Хюлькенберг показал четвертое время в своей заключительной квалификации в составе американской команды. В 2025-м Нико будет выступать за «Заубер ».

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