Льюис Хэмилтон об уходе в «Феррари»: «Всегда буду частью истории «Мерседеса» – надеюсь, что не сожгу мосты»

Хэмилтона беспокоит его наследие в «Мерседесе».

Семикратный чемпион «Формулы-1» рассказал, что в свете решения перейти в «Феррари » в следующем году много думал о том, как это скажется на его наследии в «Мерседесе » и месте в истории.

«Я всегда говорил, что «Мерседес» для меня – это действительно как семья. А также я всегда говорил, что это было одним из самых трудных для меня решений – ведь выступая за «Мерседес» ты становишься частью этой семьи.

Посмотрите на гонщиков прошлого – они до старости, до 80 лет оставались частью «Мерседеса», этой семьи, команды. Тебя принимают к себе, и это на всю жизнь.

Так что да, при принятии решение этот момент меня беспокоил. Ведь это означало конец для всего, что мы вместе построили.

Но лично я так не считаю. Я думаю, что это не так, и я всегда буду частью истории «Мерседеса». В будущем я всегда смогу вернуться, сходить в командный музей – и знать, что я был частью истории этой команды и этого бренда. Ведь мы так много работали и через столь многое вместе прошли. И я надеюсь, что своим уходом не сожгу мосты. Наоборот – я думаю, что мост со временем станет только крепче», – рассказал Хэмилтон .

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