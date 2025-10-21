Гельмут Марко: «Цунода обретает стабильность»

Марко признал прогресс Цуноды.

Советник «Ред Булл » отметил улучшение результатов Юки Цуноды в последних гонках.

«Нужно сказать, что Юки несколько раз не везло, иногда он сам допускал ошибки. Но сейчас он обретает стабильность – а это очень важно для борьбы за чемпионство», – сказал Марко .

Аварии Цуноды в сезоне-2025 обошлись в 3,2 миллиона долларов. Среди команд из-за инцидентов больше всего потерял «Макларен»

