«Феррари» добилась прогресса на Гран-при США за счет агрессивных настроек (it.motorsport.com)

«Феррари» попала на подиум в Остине благодаря настройкам, пишут в СМИ.

Эксперт Motorsport.com Франко Нуньес рассказал, каким образом «Феррари» удалось финишировать на 3-м и 4-м месте на Гран-при США .

Уик-энд в Остине начался для Скудерии не лучшим образом: после непростой практики Шарль Леклер стал 10-м в квалификации к спринту, в то время как его напарник Льюис Хэмилтон занял 8-ю строчку. Более удачные результаты в самом заезде (4-е место Хэмилтона и 5-е Леклера) были связаны не столько со скоростью машины, сколько с рядом сходов после аварии на первом круге.

Тем не менее спринт позволил инженерам «Феррари» собрать ценные данные, исходя из которых они пришли к выводу, что выбранные настройки были слишком консервативными. В команде боялись износа планки из-за кочек и высоких поребриков, так что сильно увеличили дорожный просвет.

Перед квалификацией клиренс SF-25 был значительно уменьшен, в то время как соперники, наоборот, приподняли болиды в преддверии основной гонки. Несмотря на определенный риск, это решение позволило «Феррари » извлечь больше темпа относительно «Ред Булл» и «Макларена».

