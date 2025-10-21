Ферстаппен, Леклер, Норрис, Бермэн – лучшие пилоты Гран-при США по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при США.

По итогам каждого этапа пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Среднее значение становится итоговой оценкой каждого пилота.

После этапа в Остине победитель гонки и спринта Макс Ферстаппен («Ред Булл») получил высшую оценку – 10. Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари», финишировавший третьим в воскресной гонке, – у него 8,6 балла. Тройку замкнули Ландо Норрис («Макларен») и Оливер Бермэн («Хаас») – у обоих 8,2.

Рейтинг пилотов Гран-при США по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 10

2. Шарль Леклер («Феррари») – 8,6

3. Ландо Норрис («Макларен») – 8,2

3. Оливер Бермэн («Хаас») – 8,2

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,6

5. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 7,6

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 7,4

7. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,4

9. Кими Антонелли («Мерседес») – 6,8

10. Юки Цунода («Ред Булл») – 6,6

В общем зачете рейтинга продолжает лидировать Ферстаппен.

