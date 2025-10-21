Фредерик Вассер: «Феррари» будет бороться до конца за 2-е место в Кубке конструкторов»
Вассер назвал главную цель «Феррари» в оставшихся гонках сезона-2025.
Руководитель «Феррари» подтвердил, что команда намерена побороться с «Ред Булл» и «Мерседесом» за второе место в Кубке конструкторов.
«У нас три команды в пределах 10 очков. Макс [Ферстаппен] каждый уик-энд зарабатывает много очков. Главное, чтобы оба болида добивались хороших результатов. Сохраним концентрацию до конца сезона и постараемся извлечь максимум из имеющегося.
Приятно снова вернуться на подиум [на Гран-при США], на верхние позиции. Будем бороться до конца», – сказал Вассер.
«Феррари» добилась прогресса на Гран-при США за счет агрессивных настроек (it.motorsport.com)
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости