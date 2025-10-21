Пауль Арон заменит Гасли в «Альпин» в 1-й практике перед Гран-при Мехико

Арон выступит за «Альпин» в практике в Мехико.

Резервист «Альпин» Пауль Арон примет участие в первой практике перед Гран-при Мехико. Эстонец заменит Пьера Гасли .

В течение сезона команды обязаны четыре раза (по два на каждую машину) предоставить место юниору в тренировке.

Ранее Арон выступил за «Альпин » в практике в Монце.

