Пауль Арон заменит Гасли в «Альпин» в 1-й практике перед Гран-при Мехико
Арон выступит за «Альпин» в практике в Мехико.
Резервист «Альпин» Пауль Арон примет участие в первой практике перед Гран-при Мехико. Эстонец заменит Пьера Гасли.
В течение сезона команды обязаны четыре раза (по два на каждую машину) предоставить место юниору в тренировке.
Ранее Арон выступил за «Альпин» в практике в Монце.
Вершитель судьбы мировых гонок – жена Экклстоуна. Как так вышло?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости