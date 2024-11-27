Профсоюз пилотов «Ф-1» бунтует против босса мировых гонок. Чем они недовольны?

В прошлом между командами «Формулы-1» и Международной автомобильной федерацией (ФИА) нередко возникали недопонимания, трения и громкие конфликты. Но кажется, в последнее время их стало больше, а недовольные голоса пилотов – все громче.

Рост претензий начался после ухода француза Жана Тодта (экс-руководителя «Феррари» в «Ф-1») и появления на должности президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, ранее занимавшего пост главы автофедерации ОАЭ. Араб возглавляет регулятора мировых гонок почти три года, но словно не до конца понимает, куда попал: рулит безапелляционными методами без учета мнений других людей, обожает светиться в прессе и соцсетях, постоянно бегает по награждениям, пишет в X провокационные заявления по любому поводу и в каждое интервью закладывает мину, подрывающую паддок.

Поначалу подобные манеры и комментарии бесили только команды «Формулы-1» и владельцев серии – доходило вплоть до угроз обращения в суд из-за комментариев о стоимости чемпионата. Специфичная манера правления привела к потере важных спонсоров и возникновению вопросов об импичменте и поиске замену президенту.

Теперь против бен Сулайема взбунтовался профсоюз гонщиков – спортсмены «сыты по горло». Их и прежде доставали требованиями соблюдения каждой буквы регламента вне зависимости от здравого смысла, что вылилось в проверки нательного белья на горючесть, слушания о нательных крестах и визиты Хэмилтона к судьям за пирсинг перед каждым Гран-при . Еще сильнее гонщиков ошеломило повышение лимита денежных штрафов вплоть до миллиона – но история свелась к незначительным возмущениями в прессе. Сейчас все серьезнее.

Незадолго до старта Гран-при Сингапура президент вышел к прессе с эмоциональными и недальновидными заявлениями:

«Надо различать наш спорт – автоспорт – и рэп. Мы не рэперы, знаете. Сколько раз за минуту они матерятся? Мы не такие. Есть они, и есть мы. Я сам был гонщиком, я знаю. В пылу борьбы, когда ты разочарован, что другой пилот тебя выдавил… Я испытывал злость, когда пилотировал на песке. Но надо помнить о своем поведении, быть ответственными людьми.

С нынешними технологиями все транслируется в прямом эфире, все записывается. В конечном счете надо изучить и понять, нужно ли минимизировать то, что говорится публично. Представьте, что вы сидите со своими детьми или внуками, смотрите гонку, и вдруг кто-то говорит все эти плохие слова. Что скажут ваши дети или внуки? Чему вы их научите, будь это ваш спорт?»

В ответ на вопрос о том, готова ли ФИА ограничить радиоэфиры с бранными словами, бен Сулайем сообщил: работа в процессе:

«Мы можем, и мы делаем это. На самом деле мы были теми, кто поддержал больше переговоров [в трансляции]. Но у нас есть правила, правила служат благу спорта, за соблюдением правил нужно следить, уважать их.

Мы довольны гонщиками – пусть веселятся. Делайте то, что вы делаете лучше всего, и гоняйтесь. И мы довольны промоутером – пусть делают деньги, больше денег. Но надо также уважать спорт. Я привношу дух спорта. С 40-летним опытом я стараюсь привнести этику, баланс, честность и чистоту. Это очень и очень большая ответственность. Однако это возможно».

Первым вспыхнул Ферстаппен, который нередко использует по радио и в разговоре с журналистами на пресс-конференциях крепкие выражения – он же стал первым , кто получил штраф в виде общественных работ. Хэмилтона изрядно напрягло сравнение с рэперами, и он поддержал нидерландца. Норрис также встал на сторону главного соперника и назвал наказание Макса «несправедливым». На стороне Ферстаппена оказалась практически вся пресса, с которой у него нередко возникают разного рода конфликты. Уже это говорит о том, насколько странным выглядело решение бен Сулайема.

Вторым пострадавшим за мат стал Шарль Леклер − он подтрунировал над изменениями и сдерживался как мог, но однажды все-таки выругался. Моментальные извинения помогли избежать работ, но не штрафа: минус 10 тысяч евро.

Кажется, что это стало последней каплей для Ассоциации гонщиков Гран-при: профсоюз запустил собственные аккаунты в соцсетях и опубликовал открытое письмо к ФИА.

«Как в любом спорте, участники должны следовать решениям судьи, нравятся ли они или нет, согласны с ними или нет. Так работает спорт. Гонщики (наши члены) ничем не отличаются и полностью это понимают. Наши члены – профессиональные пилоты, выступающие в «Формуле-1» – вершине международного автоспорта. Это гладиаторы, которые каждый уик-энд выдают прекрасное шоу для болельщиков.

Что касается мата, есть разница между ругательствами, направленными на оскорбление других и более бытовой бранью – скажем, ты можешь описать плохую погоду, неодушевленный предмет, например, машину «Формулы-1», или ситуацию в гонке.

Мы призываем президента ФИА [Мохаммеда бен Сулайема] следить за собственным тоном и выражениями, когда он обращается к пилотам или обсуждает их публично или непублично. Более того, наши члены являются взрослыми, они не нуждаются в инструкциях через прессу о столь тривиальных вещах, как использование ювелирных украшений и нижнего белья .

Ассоциация бесчисленное количество раз высказывалась о том, что денежные штрафы пилотам неуместны в нашем спорте. В последние три года мы призывали президента ФИА поделиться деталями о том, как распределяются денежные штрафы и куда направляются средства. Мы также выражали обеспокоенность негативным влиянием денежных штрафов на имидж нашего спорта. Мы вновь требуем у президента ФИА обеспечить финансовую прозрачность и прямой, открытый диалог с нами. Все заинтересованные стороны (ФИА, «Ф-1», команды и Ассоциация) должны совместно определить, куда направлять деньги на благо нашего спорта.

Ассоциация стремится сотрудничать конструктивно со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с президентом ФИА, ради продвижения нашего прекрасного спорта на благо всех, кто работает в нем, платит за него, смотрит его и любит его. Мы играем свою роль», – говорилось в заявлении.

Реакции не последовало, и пилот «Мерседеса» и по совместительству директор Ассоциации гонщиков Джордж Расселл публично признал сложные отношения с федерацией и лично Мохаммедом бен Сулайемом.

«Не вполне уверен, что мы чувствуем себя услышанными, что некоторые из запрошенных нами изменений внедряют. Ряд гонщиков чувствует, что сыт по горло всей ситуацией. И, похоже, она лишь продолжает в некотором смысле идти в неверном направлении. Кажется, что добиться изменений или выполнения обещаний – чуть более трудная задача. Может, ФИА или президент не понимают, насколько серьезно мы настроены.

За 20 гонок в этом году и даже в прошлом мы поднимали множество вопросов. Все пилоты настроены примерно одинаково – мы знаем, чего ждем от спорта, в каком направлении все развивается, и хотим совершить небольшой разворот по ряду тем, хотим работать совместно с ФИА над этим. Нам кажется, что этого вообще не происходит со стороны президента».

Расселл упомянул один из вопросов, затронутых в открытом письме – использование денег от штрафов пилотов:

«Пару лет назад, во время президентских выборов в ФИА, мы слышали, что прозрачность на первом месте. Говорили о том, что деньги будут вкладывать в гонки на низовом уровне – все мы это поддерживаем. Мы просто хотим прозрачности, понимания того, что было обещано с самого начала».

Другой гонщик «Мерседеса« Льюис Хэмилтон также подчеркнул, что на все публичные вопросы пилотов ФИА ответов не дала – причем проблема действительно серьезная, ведь она объединила вообще всех в пелотоне!

«Если мы не получим ответов, то тогда, я уверен, мы все равно сделаем все возможное, чтобы добиться этого. Я понимаю, что сейчас у ФИА много дел, но мне кажется, нынешняя ситуация показывает, что гонщики едины как никогда – в прошлом подобное можно было редко увидеть.

Есть некоторые вещи, требующие решения. ФИА нужно все-таки работать лучше в определенных областях и больше сотрудничать с гонщиками. Мы ведь хотим, чтобы наш спорт процветал и становился лучше. Для нас в этом нет личной выгоды – мы просто ходим улучшить ситуацию по ходу гоночных уик-эндов и просто просим чаще привлекать нас к сотрудничеству».

О каких средствах говорит Расселл? В «Ф-1» штраф получить можно за большое количество нарушений − от опасного выпуска пилота на трассу и превышения скорости на пит-лейн и до невыполнения медийных обязательств и неспортивное поведение.

Куда идут эти деньги? ФИА отчитывается, но без конкретики, а в довольно общих чертах :

• В Фонд развития безопасности автоспорта: занимается повышением уровня безопасности трасс. Деньги фонда расходуются на улучшение ограждений и крэш-тесты болидов, чтобы найти способы сделать машины более безопасными для пилотов. Также это отделение спонсирует обучение маршалов и медицинских работников, начиная с самых низших серий.

• В Фонд развития мобильности – финансирует инициативы, связанные с безопасностью за пределами автоспорта. Например образовательные кампании, призывающие отказаться от использования телефона за рулем автомобиля или призывающие использовать шлем при езде на велосипеде.

• И Фонд развития спорта, задача которого обеспечивать деньгами автоспортивные организации по всей планете. Например, фонд помог организовать серии «Ф-4» в США и Австралии и поддерживал массовый спорт в США, чтобы сделать гонки доступными для каждого и увеличить количество участников в целом.

Но, в общем-то, и все: ни точной суммы штрафов, ни разбивки в отчетах ФИА нет. Так что Расселл немного преувеличил проблему, но вопрос прозрачности действительно реален.

«Ф-1» не поняла внезапную смену гоночного директора

Перед Гран-при Лас-Вегаса ФИА абсолютно внезапно сменила гоночного директора (следит за соблюдением правил и передает инциденты стюардам, дает пояснения по границам трассы, ведет брифинги и так далее): вместо Нильса Виттиха пришел Руй Маркеш, занимавший аналогичную должность в «Ф-2». Рокировка за 3 этапа до финала сезона всех удивила – причем ни у кого не спросили мнения и не предупредили. Гонщики узнали о назначении Маркеша из новостей.

«Мы определенно не были в курсе, − заявил Расселл. − Думаю, это стало неожиданностью для всех. Часто мы, пилоты, похоже, становимся последними, кто узнает подобную информацию».

Немного другая реакция была теперь уже у четырехкратного чемпиона «Ф-1» Ферстаппена. Главная претензия − какой смысл менять гоночного директора, когда до конца сезона осталось всего три гонки?

«Я прочитал новость и просто продолжил день. Конечно, это немного странно делать за три гонки до конца. Неважно, позитивно или негативно ты относишься к определенным вещам – на мой взгляд, в Бразилии, безусловно, было пространство для улучшения, к примеру.

Все равно странно, что теперь надо иметь дело с другим гоночным директором. Обычно, если хочешь поменять гоночного директора, это можно сделать по окончании сезона. Тогда у самого гоночного директора больше времени, чтобы освоиться, а у тебя есть предсезонные тесты, и можно посмотреть, как все идет. Нам придется разбираться».

То же самое сказал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон: «У меня нет информации о причинах ухода Нильса Виттиха, но очевидно, что было бы логичнее проводить замену гоночного директора «Формулы-1» уже по окончании сезона».

Официальная версия ухода Виттиха – перевод на другую должность. Инсайды опровергли – это еще один удар по бен Сулайему

В том же официальном коммюнике ФИА сообщила, что Нильс Виттих уходит из-за желания «посвятить себя другой деятельности». Первым эту информацию опроверг он сам, заявив, что в отставку не подавал, а о решении узнал незадолго до пресс-релиза.

Журналист Sky Sports F1 Крэйг Слэйтер поделился подробностями того, что происходило на самом деле:

«Высокопоставленные источники сообщили мне, что его фактически уволили, что это не было добровольным уходом за три гонки до конца сезона. Разумеется, это противоречит тому, что ФИА написала в заявлении. Также я узнал, и это мне объяснили несколько источников, что отношения между Виттихом и президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом были несколько напряженными, и это внесло свой вклад в сегодняшнее решение.

Виттих – лишь один из целого ряда важных фигур, которые покинули ФИА за последнюю пару лет.

Что касается того, как новость восприняли в «Ф-1», то команды, с которыми я говорил, несколько шокированы и удивлены. Они полагают, что менять коней в такой момент, за три гонки до конца сезона – необычный выбор. Приходит Руй Маркеш, который был гоночным директором «Формулы-2», но не обладает опытом в «Ф-1». Есть огромная разница между работой в «Ф-2» и «Ф-1», где каждое решение тщательно рассматривают.

Тщательно рассматривали и решения Виттиха. Можно оглянуться на «Интерлагос» и даже на события до этого. В условиях сильного дождя на Гран-при Сан-Паулу случались моменты, когда, вероятно, красные флаги надо было активировать раньше.

Я поговорил с некоторыми людьми, которые полагали, что Виттих, возможно, не принял некоторые критические решения. Были ли его отношения со стюардами немного напряженными? Проявилось ли это в Остине, когда возникли споры вокруг борьбы и особенно защиты Макса Ферстаппена?

Это трудная работа. Так было с тех пор, как прекрасный Чарли Уайтинг умер перед сезоном-2019. Люди помнят печально известную гонку в Абу-Даби, которая стоила работы Майклу Маси как гоночному директору, а теперь это кресло оказалось слишком горячим для Виттиха».

Кто может принимать такие решения в моментальном режиме в нынешней структуре регуляции мировых гонок? Фактически только один человек. И точки потенциальных конфликтов с гоночным директором как раз запросто просматриваются: ведь именно функционеру на месте приходилось выполнять и доводить до вердикта все заявленные инициативы по борьбе с матом, ювелиркой и бельем. Также именно гоночному директору приходилось размышлять на тему «как же поправить правила границ трека, которые вызвали столько недовольства у шефа ФИА», не говоря уже о попытках справиться с новым руководством по судейству обгонных маневров. Причем после скандала Абу-Даби-2021 именно президент регулятора требовал исполнения всех пунктов регламента до последней буквы – и Виттих оказался далеко не первой и не последней потерей ФИА. До и после него из структуры регулятора уходили советники по равенству и разнообразию, бухгалтеры, контролеры за потолком расходов – и даже специалист по контролю за соблюдением правил Паоло Басарри, контролировавший соблюдение правил внутри Федерации.

Просто с гоночным директором пилоты и «Ф-1» встречаются чаще всего – оттого его смена оказалась настолько видимой.

Кто вообще такой бен Сулайем? Бывший раллист со шлейфом скандалов на руководящих ролях

Кто такой бен Сулайем? На рубеже конца 80-х и начале нулевых он выступал в раллийных гонках в чемпионате Ближнего Востока (MERC), где выиграл четырнадцать чемпионских титулов. В его активе также есть 23 Гран-при в WRC за «Тойоту» и «Форд», в которых он набрал всего 12 баллов. В 2002 году Мохаммед завершил карьеру, а спустя три года стал президентом федерации мотоспорта ОАЭ. В 2008-м его выбрали вице-президентом и членом всемирного совета ФИА по автоспорту. Именно бен Сулайем продавил в 2009 году в федерации место для Гран-при Абу-Даби в календаре «Формулы-1». Перед тем, как занять место Жана Тодта, эмиратец возглавлял целевую группу по развитию автоспорта, созданную под эгидой ФИА.

На посту президента ФИА у Мохаммеда бен Сулайема уже есть несколько громких скандалов. Например, как утверждали СМИ, в 2023 году он приказал чиновникам ФИА признать трассу в Лас-Вегасе небезопасной для проведения гонок и не выдавать ей сертификат соответствия.

Кроме того на архивном веб-сайте нашли старую сексистскую цитату бен Сулайема. Он сказал, что ему не нравятся «женщины, которые считают себя умнее мужчин, поскольку это не соответствует истине». Когда у него спросили о достоверности этих слов, Мохаммед решил ничего не опровергать. Все это происходило на фоне существования аналога «Ф-4» чисто женской серии W и скорого запуска официальных гонок поддержки в Гран-при F1 Academy – еще одной «Ф-4» только для девушек.

Последний крупный скандал связан с Гран-при Саудовской Аравии 2023 года и пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо: бен Сулаейм вмешался и приказал отменить штраф испанского гонщика. Президент якобы позвонил шейху Абдулле бин Хамаду бин Исе Аль Халифе − вице-президенту ФИА по спорту в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, который в тот момент находился в Саудовской Аравии, − и дал понять, что, на его взгляд, наказание Алонсо стоит отменить. Тогда Фернандо дали 10-секундный штраф за работы, выполненные на его машине во время отбывания предыдущего пятисекундного штрафа.

В отчете того самого ушедшего впоследствии из-за потери доверия Паоло Басарри сообщил инсайд от информатора: бен Сулайем «требовал от стюардов отмены решения о назначении наказания Алонсо». Это наказание опустило Алонсо с третьего места на четвертое, а его снятие позволило вернуться на подиум. Тогда BBC Sport обратился к нескольким высокопоставленным лицам, занимающим места в «Ф-1» и близким к ФИА. Все они сказали, что располагают такой же информацией.

По делу Гран-при Лас-Вегаса и произошедшего в Саудовской Аравии бен Сулайема оправдали, а сам он назвал произошедшее атакой не на себя, а на целую структуру.

«Данные события развивались с одной четкой целью: нанести удар в самое сердце нашего руководства и подорвать основы нашей Федерации», – заявил бен Сулайем.

Президент также отметил, что ФИА «стала жертвой злонамеренных утечек конфиденциальной и чувствительной информации, пятнающей нашу репутацию и вызывающей беспокойство среди наших членов».

«Тем не менее, хотя данные атаки были нацелены на мою фигуру и нашу организацию в целом, мы стали сильными и решительными как никогда. Мы знаем, что конечная цель этих заслуживающих порицания действий – ударить по мне и ослабить саму суть ФИА», – говорилось в письме.

Бен Сулайем вряд ли будет меняться. Его цель − второй срок, а его главный враг − пресса

После того, как легенда «Ф-1» и архитектор самого доминирующего болида в истории Эдриан Ньюи рассказал о том, как британская пресса демонизировала Макса Ферстаппена, президент ФИА бен Сулайем вспомнил, что и он сильно пострадал от СМИ. Эмиратец решил выговориться в интервью Autosport – и со стороны это выглядело достаточно однобоко.

«Я уважаю Макса, потому что я гонщик. Я был чемпионом и уважаю победителей и чемпионов. Я вижу, что ему достается, но давайте поговорим обо мне.

Если посмотреть на британские СМИ и то, что они сделали со мной… Бог ты мой, они меня приговорили. Они не обвиняли меня [ни в чем], но все равно продолжали. И не все равно ли мне? Все равно. Почему? Ведь какие у них цели? Они стремятся продавать, получить более широкий охват для себя. Разумеется, да. Однако у них нет никакой власти надо мной и ФИА. При всем уважении к британским изданиям или любым другим изданиям, у них нет права голоса. Мы независимая, демократическая федерация. Члены ФИА избрали меня. Власть у Генеральной ассамблеи, не у них. Знаете, что? Можно просто прекратить эту чепуху и вернуться к делу, поступать так, как лучше для спорта? Если можно? Я прошу. Если [медиа] не хотят, их дело.

Но жизнь продолжается. Знаете, что они сделали со мной? Они сделали меня сильнее. Я стал более осторожным, стал мудрее. И у меня есть поддержка [федераций под эгидой ФИА]. Если и когда члены ФИА решат, что пора сменить меня как президента, это их право. В конце концов, что дал мне эту должность? Генеральная ассамблея, члены. Я говорю об этом очень и очень четко. Если им не нравится, это их дело.

Однако я не хочу к кому-то возвращаться, слишком часто отвечать [прессе], наносить ответный удар. Почему? Потому что у меня нет времени. Я очень занят, отвечая на запросы членов ФИА и автоспорта».

Есть ли надежда на перемены? Одна из сторон, похоже, совершенно не желает слышать вторую. Но пилоты, команды и «Ф-1» не в силах влиять на назначения в Федерацию (голосуют за него автоспортивные организации, а большинство из них бен Сулайема поддерживают), а это значит, что ситуация останется такой, какая она есть, как минимум до следующих выборов президента ФИА. Кстати, они пройдут уже в следующем 2025-м году, а бен Сулайем может максимально оставаться на должности три срока − 12 лет.

Потому профсоюз пилотов выбрал крайне умную стратегию: подчеркивать несоответствие реальных действий президента с предвыборной программой. В обращении GPDA не просто так заострила внимание на прозрачность, финансовые потоки и деньги от штрафов – именно открытие всех потоков в отчетности было одним из главных обещаний представителя ОАЭ во время кампании.

«Финансовый вопрос в ФИА полностью не проработан, – заявлял и сразу после избрания бен Сулайем. – Мы хотим взглянуть на него по-новому и вернуть ФИА в бизнес в хорошем смысле этого слова. Прозрачность и подотчетность – главное, если вы хотите, чтобы вас принимали всерьез. К примеру, когда мы хотели взглянуть на счета ФИА, достать их оказалось очень трудно. Поэтому я уверен, что нужно последовать за ведущими федерациями мира, вроде МОК. Вы увидите на их сайте отчеты обо всех финансовых операциях».

Сказано? Но не сделано. Из активностей по повышению прозрачности за три года – только запуск оцифровки и публикации всех документов ФИА за всю ее историю с 1904-го: классная инициатива, реализация которой займет десятилетие с учетом тонн скопившихся в архивах бумажных документов.

В остальном же бен Сулайем только повысил штрафы, пролоббировал 11-ю команду в «Ф-1» и запомнился громкими высказываниями в прессе. Да, при нем еще запустился ряд региональных «формул» уровня «Ф-4» и промежуточных между «Ф-4» и «Ф-3» (вроде австралийской, центрально- и североевропейских, а также испанской), но, кажется, там больше старались локальные промоутеры, чем чиновники ФИА.

Как вам такое правление?

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Фото: Gettyimages /Stringer, Peter Fox / Stringer, Mark Thompson / Staff, Chris Graythen / Staff, Clive Rose / Staff, Lars Baron / Staff; IMAGO/FLORENT GOODEN, Hasan Bratic /Global Look Press ; fia.com