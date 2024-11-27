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Себастьян Феттель о возвращении в гонки: «Если это случится, то почти наверняка не в «Ф-1». Но в будущем я попробую себя где-то еще»

Феттель допустил возобновление гоночной карьеры.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» закончил карьеру в 2022 году, но признал, что скучает по гонкам и может попробовать себя в какой-то другой серии.

«Если это случится, то почти наверняка не в «Формуле-1». Но да, в будущем я, возможно, попробую себя в какой-то другой гоночной серии.

Случится ли это в 2025 году? Может да, а может и нет. Сейчас ничего еще не определено. Вообще мне повезло оказаться в ситуации, в которой я сам могу выбирать, чем мне заниматься, и при этом сочетать это с дорогими моему сердцу вещами. Особенно в последние два с половиной года.

«24 часа Ле-Мана»? Да, это вполне возможно. Если я решу вернуться в гонки, то это будет что-то вроде WEC. На длинной дистанции ты можешь достаточно свободно выбирать, в каких гонках участвовать. При этом, когда я выступаю в каких-то гонках, у меня всегда есть определенный уровень амбиций, а также это отнимает достаточно много времени. Но это, разумеется, несравнимо с «Формулой-1» – особенно сейчас, когда там проводится 24 гонки за сезон», – рассказал Феттель.

Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»

Феттель и Шумахер выступят в «Гонке чемпионов»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: RTL
logo24 часа Ле-Мана
logoWEC
logoСебастьян Феттель
logoФормула-1
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