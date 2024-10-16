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Феттель и Шумахер выступят в «Гонке чемпионов»

Феттель и Шумахер будут представлять Германию в «Гонке чемпионов».

В 2025 году соревнование пройдет 7-8 марта на стадионе в Сиднее.

Себастьян Феттель и Мик Шумахер уже в четвертый раз будут выступать за команду Германии в Кубке Наций, а также будут участвовать и в личном зачете.

Феттель последний раз побеждал в «Гонке чемпионов» в личном зачете в 2015 году. В то же время команда Германии является самой успешной в истории соревнований – она выигрывала Кубок Наций восемь раз. Ни одной другой стране не удавалось побеждать в командном зачете более двух раз. Шесть побед из восьми были одержаны, когда Германию представлял Михаэль Шумахер.

«Гонка чемпионов» 2025 года пройдет в Австралии

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМихаэль Шумахер
logoСебастьян Феттель
Гонка чемпионов
logoФормула-1
logoМик Шумахер
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