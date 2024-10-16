Феттель и Шумахер выступят в «Гонке чемпионов»
Феттель и Шумахер будут представлять Германию в «Гонке чемпионов».
В 2025 году соревнование пройдет 7-8 марта на стадионе в Сиднее.
Себастьян Феттель и Мик Шумахер уже в четвертый раз будут выступать за команду Германии в Кубке Наций, а также будут участвовать и в личном зачете.
Феттель последний раз побеждал в «Гонке чемпионов» в личном зачете в 2015 году. В то же время команда Германии является самой успешной в истории соревнований – она выигрывала Кубок Наций восемь раз. Ни одной другой стране не удавалось побеждать в командном зачете более двух раз. Шесть побед из восьми были одержаны, когда Германию представлял Михаэль Шумахер.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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