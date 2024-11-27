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«Вам нужен гонщик, на которого можно положиться – который выступал в «Ф-1». Ральф Шумахер – о шансах Мика занять место в «Кадиллаке»

Ральф Шумахер оценил шансы племянника занять место в «Кадиллаке».

Бывший пилот «Формулы-1» высказался о проекте 11-й команды – «Кадиллак» должен присоединиться к списку участников «Ф-1», начиная с 2026 года.

Также Шумахера спросили, как он оценивает шансы своего племянника Мика вернуться в «Ф-1» в свете появления еще двух мест в пелотоне.

«Я вполне уверен, что они постараются полагаться на таланты американских гонщиков. С другой стороны, не стоит говорить о том, что уровень гонщиков в «Индикаре» можно сравнивать с уровнем гонщиков «Формулы-1». Мы видели доказательства этому на примере множества различных тестовых заездов. И это не значит, что где-то там прячется талант, которого никто до сих пор не заметил.

Я полагаю, что для начала они позовут себе гонщика с именем. Ведь вы начинаете свой проект с нуля и это будет чертовски трудно. Поэтому в такой ситуации вам нужен гонщик, на которого можно положиться – в котором увы уверены на уровне «Формулы-1», который там выступал.

В любом случае, теперь команд будет 11. И это здорово, ведь помимо всего прочего в «Ф-1» появится еще два места, которые смогут занять молодые и талантливые пилоты», – рассказал Шумахер.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
logoФормула-1
logoМик Шумахер
logoРальф Шумахер
Кадиллак
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