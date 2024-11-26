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«Кадиллак» намерен использовать моторы «Феррари» и рассматривает Херту

Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти подтвердил намерения «Кадиллака» использовать двигатели «Феррари».

Марио – директор новой команды, которая начнет выступать в «Ф-1» в 2026 году. «Кадиллак» планирует перейти на силовые установки «Дженерал Моторс» в 2028-м.

«Мы это обсуждаем. Вопрос пока не решен, но таковы намерения. И таковы предпочтения», – заявил Андретти о моторах «Феррари» на первые два сезона в «Ф-1».

Легендарный гонщик также сообщил, что «Кадиллак» пока не вел переговоры с какими-либо другими производителями.

Кроме того, Андретти ответил на вопрос о потенциальном приглашении пилота «Индикара» Колтона Херты:

«Безусловно, мы его рассматриваем.

Сейчас доступных гонщиков больше, чем команд. Кажется, что десять команд – это много, но пилотов, талантов значительно больше.

Думаю, сначала нужен один опытный гонщик – национальность не имеет значения – и один молодой американский талант. Таковы цели в данный момент».

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Марио Андретти станет директором команды «Кадиллак» в «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: NBC News
Марио Андретти
возможные переходы
Кадиллак
logoФормула-1
logoФеррари
logoИндикар
Колтон Херта
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