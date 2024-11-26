Мартин Брандл о титулах Ферстаппена: «Требуются сверхчеловеческие психологические и физические усилия для такого уровня»
Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл подвел итоги победного для гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена сезона-2024.
«Поздравления Макс Ферстаппену с четвертым подряд чемпионством в «Формуле-1».
Требуются сверхчеловеческие психологические и физические усилия для достижения столь стабильного уровня выступлений и в хорошие, и в плохие времена, при этом с постоянным риском для жизни.
Мало кто из гонщиков попадает в «Ф-1», какие-то из нас зарабатывали очки, другие забирались на подиум, некоторые выигрывали гонки и лишь немногие становились чемпионами. Только шестеро завоевали четыре титула и более, и это поистине особенный список – Хуан-Мануэль Фанхио, Ален Прост, Михаэль Шумахер, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон и Ферстаппен.
Другие великие пилоты вроде Джима Кларка и Айртона Сенны вполне могли бы присоединиться к нему, если бы прожили дольше.
Болид «Ред Булл» был лучшим на старте сезона, и Макс создал отличный плацдарм для титула, выиграв семь из первых десяти гонок. Во время этой фазы он каким-то образом управился с очень публичным потенциальным кризисом, который ударил по боссу команды Кристиану Хорнеру, разборкой между своим отцом Йосом и Кристианом, бесконечными слухами о том, кто может уйти из команды, а затем и действительным уходом Эдриана Ньюи. Приходилось маневрировать, в то же время продолжая давать результат на трассе.
Во второй половине сезона у него была третья машина, но он выжал из нее больше, минимизировав потери, заработав на данный момент сезона восемь побед и, что важнее 13 подиумов. Также он крайне сильно выступал в спринтах.
Надежды Ландо Норриса были убиты в Бразилии, где Ферстаппен показал мастер-класс, поднявшись с 17-й позиции на первую. И Макс заработал 403 очка против 152 у напарника Серхио Переса, что говорит о целом ряде вещей», – написал британский эксперт в своей колонке.
Макс Ферстаппен – четырехкратный чемпион мира! Он уже почти как Хэмилтон и Шумахер?
«Говорили, побеждаю только в лучшем болиде». Речь Ферстаппена о титуле «Ф-1» – с джин-тоником!
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