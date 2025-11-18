Нико Хюлькенберг: «Не жду, что «Ауди» сразу начнет выигрывать гонки. Но восприятие команды у людей изменится»
Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг согласен с тем, что в следующем году ожидания общественности от выступлений команды могут заметно измениться.
«Ауди» выкупила контрольный пакет акций «Заубера» – со следующего сезона конюшня сменит название и начнет выступать в «Формуле-1» в заводской команды.
«Восприятие команды изменится, без сомнения. С учетом заводского статуса и известности марки «Ауди» к команде будет приковано повышенное внимание, от команды будут многого ждать. Но нам нужно оставаться реалистами.
Я не жду, что «Ауди» сразу начнет выигрывать гонки, мы находимся в начале долгого путешествия. Это процесс, а у топ-команд, как мне кажется, по-прежнему есть над нами большое преимущество в вопросах инфраструктуры и так далее. Но мы не сбавляем оборотов.
Надеюсь, мы будем догонять лидеров. Но да, с учетом заводского статуса команды, ожидания от выступлений «Ауди» в следующем году изменятся», – рассказал Хюлькенберг.
