Нико Хюлькенберг: «Не жду, что «Ауди» сразу начнет выигрывать гонки. Но восприятие команды у людей изменится»

Хюлькенберг оценил перспективы «Ауди».

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг согласен с тем, что в следующем году ожидания общественности от выступлений команды могут заметно измениться.

«Ауди» выкупила контрольный пакет акций «Заубера » – со следующего сезона конюшня сменит название и начнет выступать в «Формуле-1» в заводской команды.

«Восприятие команды изменится, без сомнения. С учетом заводского статуса и известности марки «Ауди» к команде будет приковано повышенное внимание, от команды будут многого ждать. Но нам нужно оставаться реалистами.

Я не жду, что «Ауди» сразу начнет выигрывать гонки, мы находимся в начале долгого путешествия. Это процесс, а у топ-команд, как мне кажется, по-прежнему есть над нами большое преимущество в вопросах инфраструктуры и так далее. Но мы не сбавляем оборотов.

Надеюсь, мы будем догонять лидеров. Но да, с учетом заводского статуса команды, ожидания от выступлений «Ауди » в следующем году изменятся», – рассказал Хюлькенберг.

