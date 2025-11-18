Зак Браун о Ферстаппене: «Его заносчивость порой дает о себе знать. Но этим отличались многие великие чемпионы «Ф-1»

Браун высказался о характере Ферстаппена.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун рассказал о том, какого мнения придерживается относительно Макса Ферстаппена .

По словам Брауна, в характере Макса есть несколько не очень привлекательных черт, однако они зачастую являются неотъемлемой частью менталитета победителя.

«Я ни в коей мере не пытаюсь принизить заслуги Макса Ферстаппена. В конце концов, он четырехкратный чемпион мира. Но да, порой он может быть настоящим задирой и очень агрессивно действовать на трассе. Его заносчивость порой дает о себе знать.

С другой стороны, многие из величайших чемпионов в истории «Формулы-1» отличались этой заносчивостью и высокомерием. Они никогда не стеснялись активно работать локтями, пробивая себе путь», – рассказал Браун.

