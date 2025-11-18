Хуан-Пабло Монтойя: «Если Норрис продолжит в том же духе, то вполне может выиграть титул до Гран-при Абу-Даби»

Монтойя допускает досрочную победу Норриса в чемпионате.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что с учетом текущей формы гонщиков нынешний лидер чемпионата Ландо Норрис может досрочно выиграть титул, не доводя дело до финального этапа сезона в Абу-Даби.

На данный момент Норрис опережает своего напарника по «Макларену » Оскара Пиастри на 24 очка.

«Посмотрите на то, какое отставание удалось отыграть Ландо Норрису . В какой-то момент он отставал от Оскара Пиастри на 30 очков, а теперь опережает его на 24 очка. Если Норрис продолжит в том же духе, то вполне может выиграть титул до финальной гонки сезона в Абу-Даби .

У Макса Ферстаппена еще остаются математические шансы на победу в чемпионате, но реалистично оценивая ситуацию мы понимаем, что ему будет очень и очень трудно победить обоих пилотов «Макларена». Ну а если Норрис обойдет Пиастри в Лас-Вегасе и Катаре, то станет чемпионом досрочно, не дожидаясь финальной гонки сезона.

В целом Ландо всегда не хватало какого-то последнего шага, особенно в третьем сегменте квалификации. И когда в Бразилии он провалил первый быстрый круг, то я подумал: «О Боже, это опять происходит». Но потом он выдал великолепный второй круг. Он по-прежнему полон сил, но в данном случае проехал первый сектор довольно осторожно и консервативно. И ему хватило скорости.

Норрис знал, что он быстрее Пиастри. Этому способствовало два фактора. Первое – после схода в спринте Пиастри, вероятно, хотелось не провалить в основной гонке. В то время как Норрис полностью восстановился и чувствует себя все увереннее», – рассказал Монтойя.

