«Говорили, побеждаю только в лучшем болиде». Речь Ферстаппена о титуле «Ф-1» – с джин-тоником!

Эмоции от труднейшей победы.

«Макс Ферстаппен взял четвертый подряд титул «Формулы-1» – звучит достаточно скучно и обыденно, если не знать, что стояло за новым походом. Если вы думаете, что бывший №33 еще доминирует, загляните в Кубок конструкторов – обнаружите «Ред Булл» почти на безнадежном третьем месте.

В этом году Ферстаппену пришлось значительно потрудиться, удерживая преимущество от Ландо Норриса и «Макларена» . Он мирил отца с шефом «Ред Булл» Кристианом Хорнером, пытался поддерживать мир в организации, защищал советника концерна по автоспорту Гельмута Марко шантажом своим уходом, полигонными тестами искал истоки проблем болида и захлопывал калитки перед соперниками как мог.

Апофеозом года для Макса можно назвать связку «Гран-при Мексики – Гран-при Сан-Паулу – Гран-при Вегаса»: в них мы словно увидели трех разных гонщиков под одной личиной. В Мехико Ферстаппен шел на самые грубые и жесткие маневры с целью остаться впереди главного конкурента любой ценой, во второй выдал гениальный дождевой пилотаж и прорыв в победители с 15-го, а в третьей – нереально зрелый, расчетливый и спокойный алгоритм довоза болида до финиша без повреждений на нужной позиции. Как вам такие моментальные метаморфозы?

Потому его эмоции после финиша понятны – хоть, казалось, на четвертый раз Макс уже научился сдерживаться:

«Четырехкратный! Спасибо, спасибо, ребята. Спасибо всем. В этом году было немного сложнее, чем в прошлом, но мы прорвались и все сделали!»

Самый трудный сезон: победа без быстрейшей машины, которой Макс гордится

Но тема «трудных времен» развернулась и в послефинишном интервью – 2024-й вышел совсем не как доминирующий 2023-й. Тот год вообще немного избаловал фанатов:

«Это был длинный сезон. Мы потрясающе начали чемпионат, почти как в приятном путешествии, но потом начались трудные времена. Но как команда мы держались вместе, продолжали работать над улучшением машины, и в итоге довели дело до конца.

Я очень горжусь всеми ребятами и благодарен им за все, что они для меня сделали. Я никогда бы не мог представить, что буду стоять здесь в статусе четырехкратного чемпиона «Формулы-1». В данный момент я чувствую облегчение, и немного гордости.

Без сомнений, это был очень трудный сезон. Временами он был трудным и на человеческом уровне и мне нужно было стараться держать себя в руках, сохранять спокойствие.

В каком-то смысле я бы все же предпочел, чтобы все сложилось так, как в прошлом сезоне, мне тогда все очень понравилось. Но этот сезон, опять же, очень многому меня научил и я горжусь тем, как мы справились с этими испытаниями как одна команда. Это в каком-то смысле делает нынешний сезон по-своему прекрасным.

Я никогда не думал, что смогу стать четырехкратным чемпионом мира, но рад и очень горжусь этим достижением. В свое время я был рад просто выступать в «Ф-1», мечтал о потенциальных победах и подиумах.

Каждый титул очень отличался по эмоциям. Ничто не превзойдет чувства от первого титула, поскольку именно в этот момент добиваешься своей главной цели. И эмоции от второго титула отличаются от эмоций от третьего. Это здорово – если бы все были похожи, то было бы не так интересно.

Я уже очень горжусь четырьмя титулами. Но, в конце концов, один титул или семь – они одинаковые, согласны? Хотя приятно, если удается взять их несколько. Конечно, теперь я знаю, что могу это сделать даже за рулем не самой быстрой машины, если максимально выложусь. Кроме того, за последние несколько лет я вырос как гонщик, и в определенном смысле стал более разносторонним.

Полагаю, в прошлом году наши болельщики были несколько избалованы всеми победами. В этом году в середине сезона им пришлось довольно долго ждать.

В прошлом году у нас была доминирующая машина, но мне всегда казалось, что многие недооценивают то, чего нам на самом деле удалось добиться – вроде дести выигранных гонок подряд. Но на самом деле превосходство было не столь доминирующим, как кажется многим.

То был мой лучший сезон (с точки зрения статистики), на который я всегда буду оглядываться. Потому что даже на тех трассах, где мы, возможно, подбирали не самые оптимальные настройки, нам все равно удавалось добиться успеха, потому что наша машина всегда была достаточно быстрой, чтобы мы могли побороться за победу.

Но я также горжусь тем, чего мы достигли в этом сезоне. Ведь на протяжении большей части этого сезона – я бы сказал, 70 процентах сезона, – наша машина не была самой быстрой в пелотоне, но мы все равно наращивали отрыв. Так что я определенно горжусь тем, как мы провели этот сезон.

Конечно, иногда становилось обидно, но я понимал, что вечно прошлогодний успех продолжаться не может. Два года подряд такие успехи повторяются крайне редко. Но в какой-то момент машиной было действительно сложно управлять. И важно было работать с командой, чтобы всем избежать потери мотивации. Такие моменты очень важны: учат держаться, продолжать вкалывать и пытаться понять, что происходит. Если вы хоть на минуту сдадитесь, то не выиграете титул.

Были ли у меня сомнения в итоговом успехе? Нужно всегда верить в себя. Но да, в какой-то момент показалось, что мы немного сбились с пути, но теперь, как кажется, все вернулось в норму. Но в целом, начиная где-то с этапа в Остине, нам и правда удалось немного перевернуть ситуацию, вернуться в борьбу. И тут, разумеется, нужно отдать должное команде. И я понимаю, что в целом сезон для нас получился достаточно тяжелым, в том числе учитывая ситуацию в Кубке конструкторов, но мы хотя бы выиграли титул в личном зачете».

Тема превозмогания и легкого подтрунивания над всеми списывавшими предыдущие победы на болид проскальзывала во всех интервью – например, в прямом эфире Sky Sports F1 он ответил шефу «Макларена» Заку Брауну: «Ну, как ты и говорил, я могу выигрывать только в быстрейшей машине».

Признавайтесь: вы тоже так думали?

«Если люди настроены критично и говорят, что я могу побеждать только в лучшей машине, я доказываю их неправоту, – подчернул четырехкратный в интервью нидерландскому De Telegraaf. – Если сейчас мне не отдают должное, не знаю, что еще я должен сделать.

Стал бы я чемпионом в «Макларене»? Да! И гораздо быстрее. В 2021-м в другой машине [«Мерседесе»] я бы тоже выиграл титул. В 2022-м было бы тяжелее, потому что «Феррари», возможно, была чуточку хрупкой. Прошлый год? Что ж, это было бы немного труднее».

Давил на себя сильнее, чем соперники, а жизнь важнее титулов «Ф-1»

Традиционное развернутое интервью для официального сайта «Ф-1» выдалось с тем же посылом: тяжко!

«Конечно, прошлый год был приятнее в смысле чистого удовольствия. Но я определенно котирую его очень-очень высоко.

На меня в машине падает много давления, но на ребят в бригадах, в команде, на фабрике тоже выпадает много всего – а они тоже все хотят побеждать и выдавать все как можно лучше. И в тяжелые моменты нужно справляться вместе.

Соперники на меня не так давили, как сильно давлю я на себя сам. Я знаю, что всегда нужно делать все возможное, оптимизовывать и выжимать максимум из каждого момента.

Как я справлялся? Я никогда не говорю об этом с широкой публикой. Вообще. Я люблю всегда решать проблемы сам, в своей голове. Это может быть плюсом или минусом – зависит от того, как вы на это смотрите. Но со мной это работает. И в течение года, конечно, у вас в голове всегда много мыслей, но я справляюсь с ними, и я очень горжусь этим.

Еще для меня очень хорошо работает подход отключения: когда я возвращаюсь домой, я не думаю о «Формуле-1», если только я не возвращаюсь на базу. Конечно, «Ф-1» всегда в глубине души, но очень важно уметь отключаться: потому что если думаешь о «Формуле-1» каждый день – выгораешь. Это невозможно. Для меня это не работает.

Важно иметь разные вызовы в личной жизни. Я очень вовлечен в симрейиснг помимо «Формулы-1» – хочу достигать успеза и там, постоянно участвовать в обсуждениях будущего с молодыми талантами, это очень интересно.

А потом, конечно, когда я возвращаюсь на базу, то полностью посвящаю себя команде и пытаюсь найти улучшения. Но важно найти что-то еще в своей жизни, на чем можно сосредоточиться. Помимо, конечно, обычных семейных дел. 24 гонки – очень много. Я просто хочу и немного расслабляться, живешь-то один раз.

Конечно, я бы хотел выиграть 8 титулов, но в этом нет необходимости. Я хотел бы и жить. А то часто мама или папа звонят, а ты должен будешь ответить только «Ну, понимаешь, я занят, перезвоню позже». В такие моменты я и осознаю, что должен проводить с ними больше времени – ведь с 4 лет вся наша жизнь вращалась вокруг гонок. Люди стареют, нужно наслаждаться совместными моментами.

Я очень рад, что в Бразилии пошел дождь – спасибо ему, ведь я люблю ездить в дождь, чувствую себя уверенно. Не думал, что возможно победить с 17-го места, но когда пересек финишную черту, ощутил, что дело сделано. Мой чемпионат перевернулся. Я осознал, что достаточно не облажаться на следующих гонках

Да, в Мексике и других гонках были сомнительные моменты, но я всегда знаю и контролирую, что делаю. Иногда это необходимо, и я делаю все в моих силах, чтобы победить или вернуться на вершину.

Я никогда не начну думать по-другому или целиться по-другому, потому что тогда стану немного небрежным. Так что мне не надо щипать себя, чтобы разбудить. Когда я сажусь в любую машину или карт и надеваю шлем – я в деле. Но я не хочу жарить мозг пережевыванием неопределенных вещей, на которые я не могу повлиять».

Оказывается, слухи о потенциальном уходе – не совсем ложь: Ферстаппен рассматривал такой вариант

Время после громких побед – часто самое урожайное на откровения, признания и выплескивание накопившихся за сезон эмоций. Ведь больше не нужно сдерживаться, следить за образом и не давать возможность для психологического давления соперникам и прессе – работа выполнена.

Вот и Ферстаппен после финиша Гран-при Вегаса на пресс-конференции частично подтвердил: действительно думал об уходе.

«В голове постоянно крутится: «Долго я еще хочу выступать?», «Где?», «Как?» Всегда есть вещи, с которыми приходится иметь дело и о которых нужно думать. Это нормально. Но в то же время я не из тех, кто принимает слишком радикальные решения. Я просто очень счастлив там, где я сейчас. Я очень предан команде. Ценю то, что они сделали для меня – подняли меня из «Ф-3» на место в «Ф-1».

Когда наступают трудные времена, очень легко сказать «до свидания». Но на самом деле гораздо важнее встретиться с ними лицом к лицу, пройти через это вместе, справиться и попытаться двигаться дальше, а затем снова сосредоточиться на скорости и получать удовольствие. В конце концов, это самое важное. Если вы не получаете удовольствия, то нет смысла продолжать».

Тут же начал праздновать – с джин-тоником

В Вегасе всегда особая атмосфера – и когда на смену официальным сессиям и подходам к британской прессе Макс перешел к национальной нидерландской, тут же появились намеки на грядущий праздник.

«Катер? Катар? Да, звучит слегка похоже»

(«kater» на нидерландском — похмелье, а следующий этап «Ф-1» – Гран-при Катара)

«Я очень хочу пить», «О, у меня закончилось пиво. Еще парочку – и я переключусь на что-то посерьезнее», «У меня тут джин-тоник в чашке».

Ну и, конечно, послание критикам и всей британской прессе:

«Неплохо для парня из Голландии!»

«Я надеюсь, это вдохновит детей в Голландии, – высказался Макс в интервью официальному сайту «Ф-1». – Я надеюсь, это что-то сделает для автоспорта в целом в стане. У нас было довольно много гонщиков из Голландии, но я надеюсь, что дети, которым сейчас четыре, пять или восемь лет, увидят: неважно, откуда ты родом. Ты можешь достичь великих вещей. Для меня это самое важное. Конечно, я наслаждаюсь моментом, я наслаждаюсь своим успехом, но я также надеюсь, что когда я закончу, смогу смотреть «Формулу-1» и увидеть другого голландского таланта».

Вот такой новый чемпион «Ф-1» – немного Кими Райкконен.

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Фото: Hasan Bratic/Keystone Press Agency, Bob Kupbens/Keystone Press Agency, HOCH ZWEI/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Mark Thompson, Clive Rose