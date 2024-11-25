Новая команда будет выступать в «Формуле-1» под названием «Кадиллак» (RN365)

Новая команда «Ф-1» не будет называться «Андретти».

Изначально «Андретти Автоспорт » подала заявку на участие в «Ф-1» и получила одобрение ФИА , но затем отклонена руководством чемпионата и командами.

Недавно стало известно, что «Формула-1» все же дала «зеленый свет» новой команде на участие в чемпионате мира с 2026 года. Racingnews365 и The Associated Press утверждают, новый коллектив войдет в число участников «Ф-1» под названием «Кадиллак Ф-1».

«Кадиллак», одно из подразделений «Дженерал Моторс», изначально был техническим партнером «Андретти». Однако теперь «Андретти» будет использоваться «Кадиллаком» в качестве операционного партнера.

Пока не ясно, какими двигателями «Кадиллак» воспользуется в 2026 и 2027 году – в «Джи-Эм» изначально сообщали, что смогут разработать собственный двигатель для «Формулы-1» и участвовать в чемпионате в качестве поставщика моторов не ранее 2028 года. В «Кадиллаке» ожидают, что сумеют договориться либо с «Феррари », либо с «Хондой».

«Формула-1» даст согласие на появление в чемпионате 11-й команды уже в 2026 году (RN365)

Будущему появлению 11-й команды в «Формуле-1» поспособствовал уход из компании Майкла Андретти (Sky Sports)