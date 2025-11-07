  • Спортс
Габриэл Бортолето: «Мне нравится слушать истории Бинотто. Он много рассказывает о Шумахере»

Бортолето рассказал об общении с Бинотто.

Пилот «Заубера» (со следующего сезона «Ауди») поделился мнением о руководителе немецкой программы в «Формуле-1» Маттиа Бинотто.

«Он невероятный лидер, а также потрясающая личность. Ему не нравится быть в центре внимания, но он знает, как замотивировать людей на базе и заставить всех почувствовать себя вовлеченными в проект.

Он берет на себя очень много ответственности. Он лидер проекта – в настоящем и будущем. Мне он очень нравится, мы хорошо ладим, проводим много времени вместе. Он многому меня учит.

Мне нравится слушать его истории: у него была длинная карьера в «Ф-1», он тесно работал с Михаэлем Шумахером, которого я считаю одним из величайших пилотов. Маттиа рассказывает много историй о нем – и я учусь на этом. Так что он потрясающий лидер – это одна из причин, почему я в этой команде», – сказал Бортолето.   

Nike выпускал кроссовки для Шумахера, но вместо успеха как у Джордана – провал
 

