Гран-при Сан-Паулу-2025. Практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Хюлькенберг – 3-й, Ферстаппен – 17-й
Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу
7 ноября 2025 года
Практика
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.09,975 (31 круг)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,023 (33)
3. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,619 (32)
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,631 (26)
5. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,641 (32)
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,670 (35)
7. Пьер Гасли («Альпин») +0,706 (33)
8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,711 (36)
9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,732 (31)
10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,769 (37)
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,819 (36)
12. Алекс Албон («Уильямс») +0,832 (35)
13. Эстебан Окон («Хаас») +0,931 (29)
14. Оливер Бермэн («Хаас») +0,986 (32)
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,095 (31)
16. Франко Колапинто («Альпин») +1,185 (30)
17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,393 (31)
18. Шарль Леклер («Феррари») +1,518 (30)
19. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,551 (28)
20. Юки Цунода («Ред Булл») +1,788 (20)