  • Гран-при Сан-Паулу-2025. Практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Хюлькенберг – 3-й, Ферстаппен – 17-й
7

Гран-при Сан-Паулу-2025. Практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Хюлькенберг – 3-й, Ферстаппен – 17-й

Норрис опередил Пиастри и Хюлькенберга в единственной практике в Бразилии.

Гран-при Сан-Паулу

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу

7 ноября 2025 года

Практика

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.09,975 (31 круг)

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,023 (33)

3. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,619 (32)

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,631 (26)

5. Габриэл Бортолето («Заубер») +0,641 (32)

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,670 (35)

7. Пьер Гасли («Альпин») +0,706 (33)

8. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,711 (36)

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,732 (31)

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,769 (37)

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,819 (36)

12. Алекс Албон («Уильямс») +0,832 (35)

13. Эстебан Окон («Хаас») +0,931 (29)

14. Оливер Бермэн («Хаас») +0,986 (32)

15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,095 (31)

16. Франко Колапинто («Альпин») +1,185 (30)

17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,393 (31)

18. Шарль Леклер («Феррари») +1,518 (30)

19. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,551 (28)

20. Юки Цунода («Ред Булл») +1,788 (20)

Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций

Опубликовал: Михаил Ширяев
