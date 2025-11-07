Дэвид Крофт: «В «Макларене» сделают выбор в пользу Норриса, только если Пиастри потеряет шансы выиграть чемпионат»

Крофт уверен в честности позиции «Макларена».

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт поделился мнением о том, каких действий стоит ждать от руководства «Макларена » в концовке сезона.

Крофт считает, что в «Макларене» станут использовать командную тактику в пользу Норриса только в том случае, если это даст Ландо возможность выиграть титул на Гран-при Абу-Даби, не позволив ему проиграть Ферстаппену. Пиастри же при этом уже потеряет шансы на титул.

«Если все сложится таким образом – да, они могут сказать пилотам разменяться позициями на последнем круге.

Уверен, что дадут Оскару Пиастри все шансы выиграть чемпионат, и только если он потеряет все шансы на победу, они сделают выбор в пользу Норриса.

Только при таких обстоятельствах в «Макларене» станут действовать подобным образом – и не думаю, что хоть кто-то будет этим недоволен. Кроме, разумеется, Макса Ферстаппена и «Ред Булл », – рассказал Крофт.

